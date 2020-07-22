花蓮中小學教師再開缺 266人爭搶22名額

花蓮縣府今年再度辦理國中小學教師聯合甄選，開出22個缺額，有370人報名，實際到考人數266人，日前在縣立自強國中辦理初試，並已公布初試錄取名單。教育處表示，透過正式教師甄選，可穩定偏遠地區學校師資，提升偏鄉教育品質，也為花蓮教育注入活水。

今年開出的22名教師缺額，分為偏遠地區組國小一般教師普通科4名、國小一般教師英語專長1名、國小原住民教師普通科5名、國小身心障礙班教師3名、國中身心障礙班教師3名、國中一般地區組資訊科技3名、生活科技和體育各1名，及國中偏遠地區組資訊科技1名。

日前辦理初試，教育處表示，報名人數合計370人，實際到考人數266人、缺考104人，到考率約71.89%。

花蓮縣在102學年度後，有長達6年未辦理教師甄選，去年因偏鄉地區學校教育發展條例上路，加上國小減班趨緩等，教育處決定再辦教甄，一口氣開出13個缺額，今年繼續辦理，缺額增加到22名。

教育處副處長翁書敏說，辦理教師甄試開出正式缺額，可以減少代理教師比率，且偏遠地區要綁6年，可提升教育現場的穩定度，未來會逐年辦理；除了教甄外，也會搭配體保公費生，在學校端可符合學校需求，招募具需求專長的師資。