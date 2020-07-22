福衛5號小論文競賽 中壢高商蟬聯兩屆第一名及創意獎

由財團法人國家實驗研究院國家太空中心、中華民國航空測量及遙感探測學會、教育部地理學科中心合辦的「2020福衛五號衛星影像應用小論文競賽」，18日於新竹國家太空中心進行口頭簡報決賽。桃園市中壢高商分別由教師王奕甯、張維凱帶領兩組學生參賽，在11件的決賽作品中，以「水清石見：灣北部水庫優養化監測」、「水草舞：以遙測監測台灣北部海域水質之研究」完成第一名及創意獎二連霸。

衛星影像應用小論文競賽於2011年起創辦，最初利用福衛二號影像進行處理分析，2019年起由福衛五號接棒繼續推動小論文競賽。本屆參賽主題為利用福衛五號影像光譜及幾何資料進行農、林、漁、牧、土地利用、環境描述、災害、人類活動特色、時序變遷等議題的探討、分析及應用。

今年全國經過初、複賽後，共計有11組40餘位師生脫穎而出，入圍決賽進行口頭簡報。「水清石見：台灣北部水庫優養化監測」勇奪全國第一名。中壢高商學生劉芊妤說，知道獲得第一名當下真的很開心，也覺得自己每天留校練習到晚上8時沒有白費。

廖苡均說，真的辦到了！在參賽期間，論文及簡報都經過無數次修正，雖然過程中有時會迷失方向、有時要面對時間壓力及段考的考驗，但一切努力都值得。

「水草舞：以遙測監測台灣北部海域水質之研究」榮獲創意獎。姜瑋辰說，比賽過程中領悟到，每一次活動都是一種對自己的探索。吳星怡則說，研究中學了很多遙測技術的應用，過程中要兼顧課業及小論文的研究，感到壓力很大，但是既然選擇參賽，最重要的就是不讓自己後悔，無論結果如何，至少知道自己努力過。