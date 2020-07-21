雙語教育師資不足 潘文忠：明年經費增為10倍加速培育

蔡英文總統2030年要落實雙語國家政策，教育部長潘文忠今天表示，明年的雙語教育預算將從兩億提升到20億，是今年的10倍，預計四年培育2000名教師，但經費仍待立法院審議。教育部今移師台南舉行全國教育局處長會議，許多縣市代表反映目前教師不足，盼從在職教育和大專校院師資培育雙管齊下，加快師資培育。

雙語教育可由本國教師和外籍教師來教，潘文忠表示，未來的師資培育以本國為主，預計四年內增加2000名教師。外師部分也會同部擴充，從目前的81名提升到300人。

為擴充教師數，國教署表示，108學年已有九所師培大學開設雙語教學師資職前培育課程，共322名師資生修習。另在北、中、南規畫在職教師增能學分班，共計150個名額，在今年暑假、學期間和寒假分三階段上課。另也規畫引進外師，第一階段與美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭五國洽談，也建置媒合平台並已媒合81名教師。

宜蘭縣教育處長王泓翔表示，雙語師資人數不足，在職學分班又沒開設東部場，許多宜蘭學校難找到合適教師，盼有系統擴大在職教育和師培大學的師資培育數，補足所需員額。新竹縣教育處長楊郡慈也說，本國雙語教師受訓人數很少，師培生和教育現場連結也弱，不過外師穩定度不易掌握。

但聘外師開銷高，金門縣教育處長羅德水表示，離島地區雙語師資難找，有些學校認為外籍教師比較符合所需，盼中央部會能對外師的待遇有統一做法。

台南市教育局長鄭新輝說，一校若要聘外師加中師成本高，他表示雙語教師要符合兩條件，第一是英語流暢，第二是熟悉某個領域學科，大部分老師都已具備其中一項，建議以「撿現成」的方式開設學士後師資班，讓在職老師快速成為合格的本國雙語師資。台北市教育局長曾燦金則建議增設公費的雙語教育師培生來加速培育。

教育部師資培育與藝術教育司司長鄭淵全表示，教育部已規畫推動開設學士後的教育學程，也在規畫「史懷哲雙語師培計畫」，安排師資生到特殊的雙語實習場所實習，在學期間就培養實戰經驗。