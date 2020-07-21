快訊

鴻海旗下富智康宣布 上半年淨虧損31.3億元

廢考試院=廢國考？多元競爭才是文官體系良藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙語教育師資不足 潘文忠：明年經費增為10倍加速培育

聯合報 / 記者潘乃欣／台南即時報導
教育部長潘文忠。中央社
教育部長潘文忠。中央社

蔡英文總統2030年要落實雙語國家政策，教育部潘文忠今天表示，明年的雙語教育預算將從兩億提升到20億，是今年的10倍，預計四年培育2000名教師，但經費仍待立法院審議。教育部今移師台南舉行全國教育局處長會議，許多縣市代表反映目前教師不足，盼從在職教育和大專校院師資培育雙管齊下，加快師資培育。

雙語教育可由本國教師和外籍教師來教，潘文忠表示，未來的師資培育以本國為主，預計四年內增加2000名教師。外師部分也會同部擴充，從目前的81名提升到300人。

為擴充教師數，國教署表示，108學年已有九所師培大學開設雙語教學師資職前培育課程，共322名師資生修習。另在北、中、南規畫在職教師增能學分班，共計150個名額，在今年暑假、學期間和寒假分三階段上課。另也規畫引進外師，第一階段與美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭五國洽談，也建置媒合平台並已媒合81名教師。

宜蘭縣教育處長王泓翔表示，雙語師資人數不足，在職學分班又沒開設東部場，許多宜蘭學校難找到合適教師，盼有系統擴大在職教育和師培大學的師資培育數，補足所需員額。新竹縣教育處長楊郡慈也說，本國雙語教師受訓人數很少，師培生和教育現場連結也弱，不過外師穩定度不易掌握。

但聘外師開銷高，金門縣教育處長羅德水表示，離島地區雙語師資難找，有些學校認為外籍教師比較符合所需，盼中央部會能對外師的待遇有統一做法。

台南市教育局長鄭新輝說，一校若要聘外師加中師成本高，他表示雙語教師要符合兩條件，第一是英語流暢，第二是熟悉某個領域學科，大部分老師都已具備其中一項，建議以「撿現成」的方式開設學士後師資班，讓在職老師快速成為合格的本國雙語師資。台北市教育局長曾燦金則建議增設公費的雙語教育師培生來加速培育。

教育部師資培育與藝術教育司司長鄭淵全表示，教育部已規畫推動開設學士後的教育學程，也在規畫「史懷哲雙語師培計畫」，安排師資生到特殊的雙語實習場所實習，在學期間就培養實戰經驗。

教育部 教育局 潘文忠

延伸閱讀

雙語教育 潘文忠：爭取未來成長10倍經費

兩年內班班都裝好冷氣？部分縣市教育處長喊難

校園遊戲器材僅2成符合新規 教育部投入27億改善

教部砸27億元改善幼兒園遊戲設施 私幼不在補助範圍

相關新聞

兩年內班班都裝好冷氣？部分縣市教育處長喊難

行政院教育部今年7月初喊出砸323億元，要在2022年夏天前讓中小學班班有冷氣，偏遠縣市教育處長表示很難。教育部今天在台...

雙語教育師資不足 潘文忠：明年經費增為10倍加速培育

蔡英文總統2030年要落實雙語國家政策，教育部長潘文忠今天表示，明年的雙語教育預算將從兩億提升到20億，是今年的10倍，...

國防部幼兒園 八月三日開學

國防部上午表示，為達軍人安家，眷屬安心目標，照顧弱勢及嘉惠周邊居民，結合「托育公共化、完善幼兒照顧環境」政策，前依幼兒教...

校園遊戲器材僅2成符合新規 教育部投入27億改善

校園遊戲器材僅約2成符合新的安全規範，教育部長潘文忠今天在全國教育局處長會議上，宣布投入新台幣27億元，改善國小、幼兒園...

教部砸27億元改善幼兒園遊戲設施 私幼不在補助範圍

衛福部2017年通過「兒童遊戲場設施安全管理規範」，全台所有兒童遊戲場設施設置者要檢具專業檢測機構的安全檢測報告，202...

總接到電話…補習班個資從哪來？前員工自白：做了可怕的事

許多家長會將小孩送到補習班，希望孩子成績有所進步，不過也有不少人從沒去過補習班卻總是會接到補教業的電話，對此有網友好奇補習班或安親班，是如何得知學生們的家裡電話，並強迫推銷補習？並懷疑個資是不是從小就被出賣了

高雄瘋藝夏國際兒少美術展 來看兩岸四地160幅作品

2020高雄瘋藝夏兒童藝術教育節「國際兒少美術大展」，即日起至7月24日在高雄悅誠廣場展出，有來自中華民國第50屆世界兒...

全中運前恩師突逝世 徐若家奪銅遙祭：教練您看到了嗎

三重高中田徑隊教練黃義忠在全中運賽前突因蜘蛛膜下腔出血逝世，令全體隊員及全校師生震驚又悲痛，隊上一年級的標槍好手徐若家，...

觀察站／陸生解禁 考量疫情風險或政治風險？

蔡政府疫情境管政策遇到中國大陸就「雙標」，如今連近來鮮少高調現聲的高教龍頭台大，都忍不住公開發聲，以一紙官方新聞稿直擊蔡...

疫情留學難 頂大向海外台生招手

新冠肺炎疫情肆虐全球，各地都有學生無法上學，不少錄取海外大學的台灣學生也被迫中止留學計畫。國內各大學近期則伸出援手，採單...

台大罕見呼籲陸生解禁「宜快不宜遲」

目前我國已開放十九個「中低感染風險」地區或國家的境外生返台，但人數最多的中國大陸、約七千五百名陸生仍被擋在門外。國內高教...

回響／不再被否決 7名特教生通過在家教育

本報獨家報導全國去年十四名升高中一年級的特教生，申請在家教育全數被否決。國教署昨天回應表示，一○九學年度共有十一名學生申...

熱門新聞

總接到電話…補習班個資從哪來？前員工自白：做了可怕的事

台大罕見呼籲陸生解禁「宜快不宜遲」

全中運前恩師突逝世 徐若家奪銅遙祭：教練您看到了嗎

台大電機系2020未來之星智慧科技營啟動

大學考試分發3.3萬名額 24日開放網路登記志願

疫情留學難 頂大向海外台生招手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。