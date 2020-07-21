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兩年內班班都裝好冷氣？部分縣市教育處長喊難

聯合報 / 記者潘乃欣／台南即時報導
教育部月初喊出砸323億元，要在2022年夏天前讓中小學班班有冷氣，偏遠縣市教育處長表示很難。本報系資料照
教育部月初喊出砸323億元，要在2022年夏天前讓中小學班班有冷氣，偏遠縣市教育處長表示很難。本報系資料照

行政院教育部今年7月初喊出砸323億元，要在2022年夏天前讓中小學班班有冷氣，偏遠縣市教育處長表示很難。教育部今天在台南舉行全國教育局處長會議，有縣市的處長表示全縣能進行電力盤整的公司服務量有限，兩年裝完不太可能。國教署表示，政策宣布後已密集舉行幕僚會議，台電及有關的協力公司都會傾全力幫忙。

台東縣政府教育處長林政宏說，台東縣已詢問縣內台東及有關單位，可進行相關施工的公司服務量能有限，目前評估不太可能在兩年內裝完。也有處長表示，有些學校位處高山地區，夏天氣候涼爽不見得要裝冷氣。教育部長潘文忠表示，冷氣不是非裝不可，各校可以評估，但要以安全與舒適為原則。

教育部長潘文忠7日表示，已爭取到323億元前瞻預算，將先改善10萬間屋齡15年以上教室的電力系統，以及10.3萬間教室的冷氣汰換和裝設，讓中小學教室冷氣裝設率從37％提升到百分百，高中職也從80％提升到百分百。

潘文忠表示，教育部將優先進行老舊校舍改善，評估屋齡15年以上教室的電力系統穩定度需要特別留意，預估有10萬間教室需要改善校區配線與配電，共投入230.3億元。第二步是10.3萬間教室的冷氣汰換和裝設，讓高中以下教室班班有冷氣。此計畫按地方政府財力等級，分五級補助，財力等級最高的第一級補助七成，第五級補助九成。

國中和國小屬義務教育，但目前有些學校採收班費支付冷氣費，收費也有城鄉差異。潘文忠指出，原本的中小學水電費由中央政府補助，原本一年17億元，班班都裝冷氣後，每年花費會增加10億2000萬元，也將納入水電費，由中央補助地方，再由地方政府補助各學校。

潘文忠說，此計畫完成後，家長不用再掏腰包付冷氣費，但教育部會擬定相關規範，要求各校善加管理，以合理使用、絕不浪費為原則，不讓電費無限上增。

教育部今天在台南舉行局處長會議，討論到冷氣議題。記者潘乃欣／攝影
教育部今天在台南舉行局處長會議，討論到冷氣議題。記者潘乃欣／攝影

教育部 潘文忠

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