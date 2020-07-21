非一蹴可幾 南部16所新課綱領航學校：請多給一些時間

南部16所高中最近共同連署，發出「12年國教課綱讓我們攜手共覓桃花源」的聲明，認為新課綱是學校文化的變革，非一蹴可幾，應該給學校、校長、教師與學生多一些實踐的時間。

這份聲明由高師大育學系主任鍾蔚起領軍高雄女中、台南一中等南部地區16所新課綱領航學校共同連署聲明。文中指出，新課綱強調自發、互動、共好的理念，許多學校都已逐步落實。尤其最近這兩年，許多高中教師與社群「自發」性發展出具有特色的校訂必修、多元選修，已讓高中的課程更多樣及活潑。如全國高中課程博覽會、高雄翻轉教育節、台南「全台首學課程博覽會」等都展現出課程活潑多元的風貌。

在「互動」方面，學校的教師社群都蓬勃發展，更有教師犧牲假日，跨校或跨區進行專業共備與互動；而在「共好」方面，則透過分享，激勵更多教師投入課程研發與教學提升。教師社群也共同研擬困境解決方案，面對社會變革所造成的教育衝擊，過去1年已明顯的改變。

聲明中也指出，實施新課綱1年來，也發現不少待精進處，如教育改革者要向學校與家長明確闡述改革理由，教育行政機構要建構改革所需的教學環境；校長要因應時勢調整領導風格，更宏觀地關注學校發展，並更細膩地扮演課程領導與教師支持系統的角色，激發教學熱情並體恤少數無意變革者的心情；教師也應積極充實與專業成長，重新調整以學生為主體的教學策略，更要重視學生在課程與教學上的角色變動。

希望109學年起，有更多關心教育的人士能真正進到教育場域，與第一線教育人員互動，定能更了解現今高中課程設計的脈絡，從理念、制度而非技術層面看待課綱改革；也不要將少數特殊案例解釋成普遍狀況。

聲明中強調，這次的課綱改革焦點不僅是課程，也是學校文化的變革，但非一蹴可幾，不可能用1、2年的時間就能解決過去1、20年由社會、文化、政策等錯綜複雜因素所造成的教育問題。但新課綱的第1哩路已經看到教師把教育焦點放在學生學習並進行課程更新。