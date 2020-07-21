教部砸27億元改善幼兒園遊戲設施 私幼不在補助範圍

衛福部2017年通過「兒童遊戲場設施安全管理規範」，全台所有兒童遊戲場設施設置者要檢具專業檢測機構的安全檢測報告，2023年1月底前要向主管機關完成備查。目前備查通過率僅20％，教育部長潘文忠今天表示，教育部今年6月核定27億元協助改善，經費由中央負擔，讓公立國小和公共化幼兒園在2022年8月底前改善，比如增設設施，或移動各設施距離以符合安全規範。

不過按教育部提供的補助數額分配資料，公立國小和公共化幼兒園按班級數級距給予不同補助，一校至少有60萬元。但簽約加入準公共化幼兒園的私幼，每園一律領50萬元；一般私幼則無補助。所有幼兒園都要在2023年1月底前完成備查，日前就有私幼業者呼籲，政府對幼兒健全發展的補助應「公私一致」。教育部國教署表示，後續教育部也會研議私幼協助機制。

中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲表示，龐大的檢測與改善費用，讓私幼業者叫苦連天，不但備查率達標困難，連檢測合格率都極低，部分學校為符合規範，只好直接禁止學童使用校園遊具，嚴重損害兒童遊戲權。全國有3015間私幼也占一定比例，盼國教署109學年度公平一致補助全國各公私立幼兒園，每園補助遊戲場設施設備修繕或汰換經費最高50萬元，合計約15億元。

教育部今天在台南舉行全國教育局處長會議，潘文忠接受媒體聯訪表示，目前全國還有1974所國小、838間公共化幼兒園需改善遊戲場設施，教育部補助21億元給國小，另補助6億元給公共化幼兒園。國教署副署長許麗娟表示，國小按規模補助90萬元到190萬元不等，公共化幼兒園60萬到150萬元不等。

潘文忠說，很多校園因為沒有得到經費，就直接用黃線圍起來，他曾到校看過，也覺得相當不忍，所以認為教育部應協助各縣市。尤其在國小和幼兒園階段，孩子滿喜歡使用遊戲器材，遊戲器材也具有教育意涵。