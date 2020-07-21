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總接到電話…補習班個資從哪來？前員工自白：做了可怕的事

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇補習班或安親班，是如何得知學生們的家裡電話，並強迫推銷補習？並懷疑個資是不是從小就被出賣了。本報資料照片
有網友好奇補習班或安親班，是如何得知學生們的家裡電話，並強迫推銷補習？並懷疑個資是不是從小就被出賣了。本報資料照片

許多家長會將小孩送到補習班，希望孩子成績有所進步，不過也有不少人從沒去過補習班卻總是會接到補教業的電話，對此有網友好奇補習班或安親班，是如何得知學生們的家裡電話，並強迫推銷補習？並懷疑個資是不是從小就被出賣了，一名補習班的前員工透露個資的取得手法直呼「我覺得自己做了一件好可怕的事情！」，引發熱議。

原PO在PTT「WomenTalk板」貼文表示，對於安親班、補習班知道家中電話、學習環境，強迫推銷補習覺得很奇怪，後來想想個資是從哪來的？他推測有不肖人士盜賣學生個資「很好賺吼？每個學生的個資就被大人的貪慾給出賣了，甚至還是賣給吸血鬼，有些低薪家庭，期望給孩子好的教育，結果都被補習班也騙去了…」。

原PO痛評「台灣的教育畸形很大的原因是為了迎合補習班的利益，過大的壓力落差，造成了學生對於補習的依賴感」，他質疑「我們從小個資就被出賣了」、「台灣教育不是教育，只是一門生意」。

該貼文也掀起網友討論「就你同學去補習班打工就會交全班資料了啊」、「國中補習班跟同學買班級通訊錄一份500元」、「以前我朋友被補習班攔下來的時候都填朋友的電話」、「我一直在想有學校或是公家機關可能有賣個資，考上高中那年一堆補習班打來我手機還知道我建中的，問題是我的手機跟志願只有學校知道...」、「我朋友說是學校的不肖人士賣給補習班的」。

有人分享國中時一位同學蒐集班上每位同學的資料，統整完再交給老師，有天接到自稱是這位同學爸爸打來的電話，說看了她女兒聯絡簿上的段考成績單（全班分數都在上面）問他要不要針對弱科補習，後來才證實她家是開補習班的。

更有補習班前員工曝光補習班如何取得個資，「我以前國中畢業在補習班打工，資料是畢業紀念冊來的」、「補習班會派工讀生到校門口旁攔學生填問卷」、「之前去補習班打工，對外說法都是嬰兒用品展覽問卷留下的」。

還有人自白曾看過同一條街上某年份出生的所有學生個資，當時的工作是一個個打電話問班級再把資料交給大哥哥大姐姐，後來才意識到補習班的惡劣，上班一小時後直接辭職「這時候突然覺得大人好可怕，那年我才剛滿18歲，我覺得自己做了一件好可怕的事情」。

不過也有人認為「別亂講哪，真的不是學校，而是你認識的人賣掉個資」、「補習班和學生買通訊錄和國家教育有什麼關係，笑死人的邏輯呢？」、「你一出生資料就賣給國家了，得到個資的管道太多了，警局、戶政等等都很好取得」。

補習 個資 打工 安親班 PTT

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