高雄瘋藝夏國際兒少美術展 來看兩岸四地160幅作品

2020高雄瘋藝夏兒童藝術教育節「國際兒少美術大展」，即日起至7月24日在高雄悅誠廣場展出，有來自中華民國第50屆世界兒童畫展國內外金獎作品，以及海峽兩岸四地少兒美術大展得獎作品。早期知名電影「魯冰花」，就是以此兒童畫展為主題來發揮。

瘋藝夏宣傳組長、左營區新上國小校長王彥嵓表示，中華民國世界兒童畫展是全世界歷來最悠久的兒童畫展，至今已有51年的歷史，就連早期知名的電影「魯冰花」，也是以這個兒童畫展為主題來發揮，描寫主角谷阿明與美術老師間的感人故事。此畫展每年都吸引了世界各國，無論與台灣有邦交與否，上萬件兒童作品來參與，其間當然不乏台灣本地的兒童佳作。

「海峽兩岸四地少兒美術大展」則是每年徵集海峽兩岸四地兒童、青少年的傑出畫作，進行競賽、展出，目的是跨越政治藩籬，純粹促進兒童純淨心靈與創意的交流。今年的主題是「給明天的禮物」，可以看到許多兒童與青少年透過繪畫方式，傳達了對於自己未來的期許。

王彥嵓校長表示，畫展的最主要目的是讓本地兒童充分了解世界各地孩子在表達自己的藝術作品時，所觸及的當地繪畫媒材、題材、生活樣貌、藝術教育的觀念、跨域思考模式等，讓孩子的生活圈與視野更加寬廣。

得獎人新上國小張家蓁的畫作「無汙之樹」，用一顆純淨的大樹在畫面中央，配上無阻礙的道路，引導世人團結向前，不害怕艱難的病毒，以共創沒有病痛與環境汙染的明天，送給未來的自己。郭庭籥的得獎畫作「石虎新聞台」，是以石虎主播的擬人方式來呈現，控訴國內石虎生態的危機、環境的困境，以及疫情天空下更應該注重人類與自然動物的和平共處，才不會得到大自然的反撲。