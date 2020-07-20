影／台東今年招募52名正職教師 饒慶鈴：窮不能窮教育

台東財政困難，往年教師缺額多半聘用代課教師，今年罕見甄選52名正職教師，今天進行第二階段口試與試教，縣長饒慶鈴到考場視察，她說，人事經費，縣府會設法找錢，畢竟窮不能窮教育窮孩子。

台東縣教育處表示，今年教師甄選配合108課綱中的國家雙語政策，將錄取20名具英語專長國小教師；另，因台東縣身心障礙與發展滯緩學童比率偏高，幼兒園教師將錄取5名具特教專長教師，希望對幼兒園特教生可以給與早期發現，及早輔導。

縣教育處表示，今年台東縣教師甄第一階段筆試，與台中市、南投及彰化等中區聯盟於7月15日同一天考試，也共用同一份試卷，台東共有105人晉級今天第二階段複試，考口試與試教。錄取名單將公布在台東縣教師甄選網站。