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影／台東今年招募52名正職教師 饒慶鈴：窮不能窮教育
台東財政困難，往年教師缺額多半聘用代課教師，今年罕見甄選52名正職教師，今天進行第二階段口試與試教，縣長饒慶鈴到考場視察，她說，人事經費，縣府會設法找錢，畢竟窮不能窮教育窮孩子。
台東縣教育處表示，今年教師甄選配合108課綱中的國家雙語政策，將錄取20名具英語專長國小教師；另，因台東縣身心障礙與發展滯緩學童比率偏高，幼兒園教師將錄取5名具特教專長教師，希望對幼兒園特教生可以給與早期發現，及早輔導。
縣教育處表示，今年台東縣教師甄第一階段筆試，與台中市、南投及彰化等中區聯盟於7月15日同一天考試，也共用同一份試卷，台東共有105人晉級今天第二階段複試，考口試與試教。錄取名單將公布在台東縣教師甄選網站。
縣教育處處長林政宏指出，台東縣小班已是普遍現象，縣內國小學生數10人以下的班級有320個班，全縣國小670個班，小班比率約占一半。所以今天的現場試教，就安排三名學童讓準教師們試教，希望準教師們針對台東小班特色規畫適宜的教學模式，並要求評審委員嚴格把關，寧缺勿濫，選出優質教師來提升偏鄉小班小校教學品質。
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