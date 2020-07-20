新北公託傲視全國 三級預防給好品質

新北目前已有72家公共托育中心，盼今年底前能再增加18家，不過日前樹林文林公托出現虐童狀況，家長發現欲調閱監視器畫面，卻出現遭刪除狀況，儘管如此公托仍讓許多家長搶破頭，公托品質備受考驗，新北社會局指出，落實三級預防給予公托更好品質。

新北72家公托共收托約3902名幼童，新北公托數量傲視全國，不過承接公托的民間專業團隊不足，專業照顧人才難尋，也讓公托品質出現危機，社會局兒童托育科長林秀穗也說，團隊承接能量有限，若超過能力所及也會不放心。

0到2歲托育中心師生比為1比5，新北以45人公托為例，投入10名老師、中心主任、廚工、護理師、行政人員，基本上有14名人員，林秀穗指出，少子化關係，幼托科系畢業人數漸少，使得專業人員不足，經營公托也不容易。

公托快速擴張如何確保品質，林秀穗說，三級預防能提升托育中心品質，第一級包含中心主任需走動式管理、定期檢視監視器畫面，了解老師照顧幼童情況，第二級則是老師間互相支援，也給予情緒量表自我檢視，是否出現不適切動作。

第三級則是危機事件處理，林秀穗表示，如遇到緊急事件需落實通報責任，並保存證據，新北公托今年底完成監視器防盜設定，若有人動監視器就會有警示作用，密碼也由社會局保管。

汐止忠厚公托中心主任包崇明也說，新北公托成立10年，是托育人員打造的品牌，也成為家長首選，出現極少數不肖人員的行為，而造成負面觀感，對多數辛苦托育人員非常不公平，希望社會多給予鼓勵