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疫情悶壞了 教育部暑假「夏日樂學」參與人飆2萬創新高

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎疫情讓全民悶壞了，教育部自104年暑假開始推動夏日樂學計畫，今年暑假雖比往年延後2周開始，但有696校、約2萬名國中小學生參與夏日樂學計畫，參加人數創新高。圖／教育部提供
新冠肺炎疫情讓全民悶壞了，教育部自104年暑假開始推動夏日樂學計畫，今年暑假雖比往年延後2周開始，但有696校、約2萬名國中小學生參與夏日樂學計畫，參加人數創新高。圖／教育部提供

新冠肺炎疫情讓全民悶壞了，教育部自104年暑假開始推動夏日樂學計畫，今年暑假雖比往年延後2周開始，但有696校、約2萬名國中小學生參與夏日樂學計畫，參加人數創新高。

「做中學，樂中學」是學生在暑假期間最理想的學習模式，教育部表示，夏日樂學計畫以創新的學習模式，精心規劃沉浸式、生活化、活動式主題課程，提供學生多元課程選擇，創造快樂學習的新體驗。

受疫情衝擊，今年暑假比往年延後2周開始，但夏日樂學課程及節數均不受影響，總計696校、864班，約2萬名國中小學生共襄盛舉，參加人數創新高。

教育部表示，各校的夏日樂學計畫課程內容多元，除了本土語文課程，也有許多學校規劃科技、自然、藝術等跨領域整合式學習課程。

連續5年辦理夏日樂學計畫的新竹市舊社國小，透過互動式遊戲，讓孩子邊玩邊學閩南語，課程從生活到語言，再深入到文化，以「植物真趣味」、「古錐的動物」及「趣味的文物」等課程，搭配參訪新竹市立動物園及「新埔柿染坊」及皮影戲體驗，以生活化、實作化課程，讓學生快樂學習。

桃園市瑞原國中以沉浸式客語結合數學、科學、藝文及社會學科，課程設計以生活實用為主題，透過動手操作幾何圖形，讓學生知悉空間邏輯、應用數學知識、操作邏輯遊戲，提升數學學習興趣；另外也以趣味科學課程，藉由學生動手做實驗，導引出自然科學的豐富性與趣味性。

澎湖縣合橫國小則安排貼近生活的海洋藝術體驗、海洋科學實作、海洋親海技能特色課程，讓學生徜徉海洋，學習操槳、划艇等技能，並透過潮間帶浮潛教學，以浮潛方式探訪潮間帶生態，利用在地性媒材及科學原理，創作具科學與鄉土性的益智玩具。

教育部 疫情 新竹

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