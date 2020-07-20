私校疑抄公校課程 教師名都沒改

新北市知名私立時雨高中，連兩年公開新課綱課程計畫書，其中一門多元選修課「創意市場生物學」，內容竟疑似抄自公立石碇高中「市場生物學」，不僅教學大綱一模一樣，連授課教師名字都直接複製貼上，家長團體直呼「太離譜」。時雨中學昨則解釋雖有「參考」但內容有調整，是「上傳時抓錯檔案」。

日前，本報才獨家報導台中一中、台中二中等明星高中課程計畫書「寫一套、教一套」，把彈性學習時間強制配給考科教師上正課、趕進度。外界擔心新課綱課程計畫書亂象，恐非個案。

根據時雨高中公開的一○八、一○九年課程計畫書，該「創意市場生物學」與石碇高中「市場生物學」十八周課程教學大綱一模一樣，且內容記載該課程協同教師名單，全是石碇高中老師。

石碇高中校長楊憶湘說，「市場生物學」為一○七年起該校原創選修課程，由生物老師主導，協同藝術、商業行銷課程教師教學，帶孩子走進市場、挑選食材，也會下廚料理，從做中學習「生物即生活」。她不清楚時雨高中連兩年「參考」自家作法，她也是看到課程計畫書後，才發現自家教師怎列入時雨高中課程計畫內。

時雨高中教務主任盧業堅昨說，該校該課程有參考石碇高中作法，但實際開課內容有調整，計畫書是「老師上傳時抓錯檔案」、「是我們的失誤」，全案交由新北教育局調查中。

本報七月也剛推出新課綱周年調查，點出教育部課程計畫「審很鬆」，不少明星學校亂寫「闖關」，加上部分學校課表也未公開上網，新課綱落實情況，外界不得而知。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，課程計畫書用抄來的「未免太混、太離譜」，且新課綱上路後，造假案件層出不窮，顯示不少學校把新課綱當成具文，教育機關也未妥善檢核，教育部應責成教育局處將現行備查制改為實質審查制，且訂出罰則。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良也說，未避免類似抄襲現象，官方應落實課程計畫書實質檢視，但他也提醒，新課綱上路急促，不少學校反應不及，國教署應輔導各校跟上腳步。