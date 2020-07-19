獨／離譜！名私校課程計畫疑抄公校 授課師名字都沒改

新課綱高中課程計畫又傳出造假風波。新北市知名私立時雨高中，連2年公開新課綱課程計畫書，其中一門多元選修課「創意市場生物學」，內容竟疑似抄自公立石碇高中「市場生物學」，不僅教學大綱一模一樣，連授課教師名字都直接複製貼上、連改都沒改，家長團體直呼「太離譜」。時雨中學則澄清是「上傳時抓錯檔案」。

日前，本報才獨家報導明星高中，包括台中一中、台中二中課程計畫書「寫一套、教一套」，把彈性學習時間強制配給考科教師上正課、趕進度。本報7月也推出新課綱周年調查，點出教育部課程計畫「審很鬆」，不少明星學校亂寫「闖關」。

如今又有知名私校，多元選修課程疑似是「抄來的」。根據時雨高中108、109年課程計畫書，這門多元選修課「創意市場生物學」，與公立石碇高中的「市場生物學」18周課程教學大綱一模一樣，且內容記載該課程協同教師名單，竟也全是石碇高中的老師。

石碇高中校長楊憶湘表示，該校「市場生物學」為107年起原創的選修課程，由生物老師主導，協同藝術、商業行銷課程教師教學，帶孩子走進市場、挑選食材，也會下廚料理，從做中學習「生物即生活」。

楊憶湘表示，不知情時雨高中連2年「參考」自家作法，她也是看到課程計畫書後，才發現自己學校的教師怎麼列入時雨高中的課程計畫內。

時雨高中教務主任盧業堅今天受訪坦言，該校開設此門課程，有參考石碇高中作法，但實際開課內容有調整作法，計畫書記載的內容只「是有老師上傳計畫書內容時，抓錯檔案」、「是我們的失誤」，全案交由教育局調查中。

新北市教育局表示，初步了解，是時雨高中不慎把參考石碇高中課程的版本「誤植送審」，為學校單一課程規劃疏失個案，該校目前也提供正確的課程及教學規劃表，內容經檢視確有不同。

新北市教育局承諾，將請學校檢討課程發展機制，輔導學校強化課程計畫內部檢核與上傳機制，也要求校方釐清相關人員的疏失責任。教育局也會派員入校抽查該校選修課程實施情形，確保學生學習權益。