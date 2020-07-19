瑩光教育協會培訓教師成專業陪伴者 幫助超過百間學校

108學年度新課綱上路，許多學校面臨課程轉型、學校價值理念等問題，瑩光教育協會近年培訓教師成為專業陪伴者，進入校園協助學校解決問題，目前已幫助全台超過160所學校，影響教師超過5千人，希望走進教學現場，讓學校真正實踐教育理想。

瑩光教育協會入校陪伴者課程嘉義場日前在嘉義女中展開，逾50名來自全國各地的高中、國中小學教師來受訓3天，課程完全免費，受訓結束後，協會便會媒合有需要的學校，讓這些教師入校幫助。

瑩光教育協會理事長藍偉瑩說，各級學校普遍上都有各自問題，國小端雖然沒有升學壓力，但很多時候在建立常規管理，也發現很多教師雖然用心讓課程變活動，但熱鬧之餘，真正該傳達的卻沒留下。

國中端則是因升學壓力、學校競爭，課程受升學影響，高中端雖然老師對本身學科專業性很強，但現行教育改革，如何跨領域也成難題。

藍偉瑩說，以國小為例，老師很想訓練學生自動自發，但卻習慣將孩子安排好，例如社區踏查課程，老師會寫下所有要帶的物品清單，但往往都是父母幫孩子準備，透過改變課程設計，讓孩子自己規畫，當孩子自己忘記帶後，下次就會想清楚，「其實讓孩子犯錯，也是教會他自我管理、照顧的方法」。

藍偉瑩說，國中的老師常會因升學，花很多時間上課教會考的東西，但其實會發現學生缺乏好奇心、閱讀理解等能力，可以規畫延續好幾年課程，提升學生閱讀理解能力，運用在所有課程外，會考成績自然也會提升。