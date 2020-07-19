聽新聞
test
0:00 / 0:00
少子化嚴重 嘉縣3小校新生掛零、5校只有1新生
內政部統計，嘉義縣是10年來全台消失最多學齡人口縣市，近幾年新生跌破3000人，109學年度新生數2673人，較去年減少481人，減18班，其中山區偏鄉梅山鄉瑞里、太和、番路鄉大湖等3校新生掛零，5校只有1名新生，面對少子化及人口老化問題，嘉義縣教育處鼓勵各校找到發展特色，吸引外地學生就讀。
教育處長陳添丁表示，嘉義縣許多偏鄉因社區沒有新生，可能面臨自然淘汰、廢校等問題，但特別偏僻及偏僻的學校考量學子就近學予以保留，鼓勵學校找出發展特色，教育處也將提供經費協助轉型，吸引外地學生就讀。
太和國小已連續兩年沒有新生，校長徐英傑表示，自88風災後，年輕人選擇往山下永久屋居住，因此太和學區的新生數逐年減少，至今已趨近於零，也有部分居住地理環境較接近奮起湖，選擇到奮起湖的學校就讀，加上太和以產茶為主，氣候變遷、經濟等各方面影響，都會造成少子化等問題。
徐英傑說，但校方還是積極維護學子教學品質，與仁和國小、來吉國小、豐山實驗學校合作，以部分課程共學、老師專業進修等方式，積極改善學子的教學環境，以合作代替獨立作戰、資源共享。
偏鄉山區人口數少，學生通常會從大班繼續升學，瑞里國小校長陳弘宜表示，今年大班有一位學生，但家長擔心如果學生繼續就讀瑞里國小，雖可與其年級混齡上課，但沒有同年齡的同學還是會感到孤單，家長最後選擇帶孩子到有親戚就讀的鹿滿國小就讀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言