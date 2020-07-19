少子化嚴重 嘉縣3小校新生掛零、5校只有1新生

內政部統計，嘉義縣是10年來全台消失最多學齡人口縣市，近幾年新生跌破3000人，109學年度新生數2673人，較去年減少481人，減18班，其中山區偏鄉梅山鄉瑞里、太和、番路鄉大湖等3校新生掛零，5校只有1名新生，面對少子化及人口老化問題，嘉義縣教育處鼓勵各校找到發展特色，吸引外地學生就讀。

教育處長陳添丁表示，嘉義縣許多偏鄉因社區沒有新生，可能面臨自然淘汰、廢校等問題，但特別偏僻及偏僻的學校考量學子就近學予以保留，鼓勵學校找出發展特色，教育處也將提供經費協助轉型，吸引外地學生就讀。

太和國小已連續兩年沒有新生，校長徐英傑表示，自88風災後，年輕人選擇往山下永久屋居住，因此太和學區的新生數逐年減少，至今已趨近於零，也有部分居住地理環境較接近奮起湖，選擇到奮起湖的學校就讀，加上太和以產茶為主，氣候變遷、經濟等各方面影響，都會造成少子化等問題。

徐英傑說，但校方還是積極維護學子教學品質，與仁和國小、來吉國小、豐山實驗學校合作，以部分課程共學、老師專業進修等方式，積極改善學子的教學環境，以合作代替獨立作戰、資源共享。