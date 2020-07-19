議員憂前瞻延後裝冷氣期程 新北巿府：已要裝者照執行

新北市議員彭佳芸指出，三蘆地區許多學校原本預定下半年就要裝設冷氣，卻因為中央提除前瞻計畫補助造成延後，學生只能繼續忍受高溫。新北教育局長張明文說，已改善完電力系統，且爭取到經費的學校，會按照原計劃執行裝設冷氣。

彭佳芸說，三蘆許多學校電力設施已經改善完畢，且本來預定在下半年就有裝設冷氣的計畫，現在卻傳出因為市府爭取前瞻補助後新北市原訂的冷氣裝進度反而全部暫停，學生的期待突然落空。

三和國中校長施青珍說，全校已完成電力改善，九年級約30班已裝設冷氣，目前使用學校基金跟爭取到經費約580萬，欲將七、八年級60個班也裝冷氣，家長會也很高興學校可以裝設冷氣，就連剛入學的七年級新生也都知道將有冷氣。

施青珍表示，有家長反映中央給的經費是2年內改善，是否因此延後冷氣裝設，她也很擔心若無法順利在下學期裝設，就會失信於家長、老師，裝設冷氣若須延後，她也很緊張。

張明文指出，中央會在明年1月就開始補助，新北在中央宣布補助前就核定的案子，會持續執行完成，若學校想改等中央補助，也能延到1月；另外還沒規劃的學校，就會配合中央補助經費施作，且有8成學校會在明年1月執行。