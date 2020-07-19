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勤益科大進修部招生滿額 學生9月開學已賺到學費

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國立勤益科技大學附設進修學院暨專科進修學校今年的招生註冊率和去年一樣都達到100%，是國立進院、進專招生績效最好的最校。圖／國立勤益科技大學提供
國立勤益科技大學附設進修學院暨專科進修學校今年的招生註冊率和去年一樣都達到100%，是國立進院、進專招生績效最好的最校。圖／國立勤益科技大學提供

雖有少子化挑戰，但是國立勤益科技大學附設進修學院暨專科進修學校今年的招生註冊率和去年一樣都達到100%，是國立進院、進專招生績效最好的學校。且新生4日報到後，已馬上可以找工作，並在9月領得兩個月薪資，讓學生、家長都說「讚！」

校長陳文淵指出，招生的目標是讓學生有「好學歷、好就業！」該校4月提前招生，目的就是要讓學生就業與就學儘早安定下來，達成6月放榜，7月至企業上班，和9月開學時已領了兩個月的薪水的目標；以公立二專2萬元以內的學雜費而言，根本不需要學貸

他說，讀進院、進專假日班每周上課2天、工作5天，雖緊湊辛苦，卻可以同時兼顧國立大學文憑以及企業正職員工的待遇和福利，是一般大學生無法兼得的。

而且進專2年、進院2年可在日常實作與假日學習中迅速累積知識經驗，不僅獲得年資有助升遷，二專升二技過程還可依興趣或職場需求切換科系，透過雙專長來厚植就業「斜槓力」。

一名學生家長對此感動地說說「足感心！」學生報到後就可以馬上找工作，且正職員工薪資高、福利好，比打工或實習薪資高出許多，有收入就不用助學貸款，還能分擔家庭經濟。學生說，「學校提供30多家企業職缺可自由選工作，感覺好棒棒!」勤益假日班可以自由選擇工作；不綁約，是很好的升學管道。

學校指出，進院、進專讓考生錄取報到後可利用暑期工作即取得收入，且因為公立學雜費較低，如此不必借學貸即可安心就學，所以「早錄取、早就業」是一項有利的規畫。

另外，依據教育部修訂專科學校法及簡化學制，今年8月進院、進專將併入學校進修部，但招生簡章所約定之學生各項權益均會保障，學生們可以請安心報名。

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