快訊

無法人人有獎！800元客庄旅遊券 今晚突破17萬人登記

港府要我駐港代表簽一中聲明 徐國勇：絕不會讓步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小學科普閱讀力競賽 女生平均讀11本多於男生

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣師範大學與科技部舉辦第一屆科普閱讀力競賽，逾千名中小學生參加，今舉行頒獎典禮。圖／台灣師範大學提供
台灣師範大學與科技部舉辦第一屆科普閱讀力競賽，逾千名中小學生參加，今舉行頒獎典禮。圖／台灣師範大學提供

書讀得多不等於有讀進去。台灣師範大學與科技部舉辦第一屆科普閱讀力競賽，逾千名中小學生參加，參賽者要使用SmartReading適性閱讀系統，由平台診斷學生閱讀能力，進而挑選難易度相符的科普書閱讀。台師大今舉行頒獎典禮，所有參賽生平均閱讀9本書，男生8本，女生11本；男生偏好理工科普書，女生則愛讀生命科學。

108課綱強調閱讀素養，台師大副校長宋曜廷表示，適性閱讀不但能增加學生圖書選擇的效率，更能刺激學生學習動機，提升學習成效。此競賽分前測到後測共三階段，參賽者前測要參加中文適性閱讀能力診斷（DACC），而後由主辦單位挑選合適的科普書，自行讀完並完成閱讀測驗。後測則有科普知識會考等任務門檻，幫助學生了解自己吸收科普知識情形。

主辦單位表示，此競賽提供1200本通過書籍難度評級的科普推薦書單，活動期間參賽者共完成3218本書籍評量，女生平均閱讀本數為11本，多於男生的8本；國小參賽者整體閱讀平均本數為14本，比國中生的6本踴躍許多。國小男生平均讀12本、女生17本。

從科普書類別來看，台師大統計，綜合科學書最受歡迎，兩性也有別，比如男生喜歡選讀物理、化學類，女生則偏好選讀生命科學書。

閱讀動機則隨年齡而有不同，國小中年級學生閱讀動機最強，其次為國小高年級學生。國中參賽者閱讀動機最弱，宋曜廷表示，這符合國際文獻閱讀動機隨年齡增加而降低的結論。

此競賽今天舉行頒獎典禮，台北市靜心小學吳祐綺獲四年級組第一名，他在競賽期間閱讀168本書，書籍評量的通過率高達98％。三年級組第一名是新北市信義國小謝宛玲，他競賽期間讀完148本書，書籍評量通過率達93％。

台師大

延伸閱讀

科普閱讀力大賽 國小生平均讀完14本

科普閱讀力大賽頒獎 她4個月讀148本科普書

嘉市科學168用「氣味」探索科學 200架無人機將表演

大台南假日觀光公車「山博行」 走一趟科普之旅

相關新聞

中小學科普閱讀力競賽 女生平均讀11本多於男生

書讀得多不等於有讀進去。台灣師範大學與科技部舉辦第一屆科普閱讀力競賽，逾千名中小學生參加，參賽者要使用SmartRead...

光復商工教甄傳球員兼裁判 教育部要求公平甄選

花蓮的光復商工傳出代理教師自訂教師甄試規則又報名參加，有「球員兼裁判」的不公平疑慮。教育部國教署表示，將要求該校依照甄選...

【變調市長獎3】獎勵機制究竟滿足了誰？把畢典還給學生吧

中小學畢業生的市長獎或縣長獎頒獎典禮往往勞師動眾，校數多、幅員廣大的縣市，甚至還要分區舉行多場次，集合得獎學生、家長後，由縣市長親頒，「校內」畢業典禮再頒一次，等於一個市長獎要頒兩次。

SOGO扶助弱勢童 8人獲總統教育獎

長期投入兒少關懷的遠東SOGO百貨，自二○一一年起連續舉辦「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」，積極搭建公益平台，...

台大陳文成事件紀念廣場今動土 2021年初竣工

今年是陳文成事件39周年，台灣大學在校內設立陳文成事件紀念廣場，今舉行動土典禮。監工單位為林福原建築師事務所、承造單位為...

回應監察院糾正狼師案 南市教育局：違法失職一律嚴懲

監察院今天通過兩件台南市重大校園性別事件糾正案，包括新市國小張姓老師遭控性侵及騷擾學生20年，新東國中社團李姓老師涉嫌要...

吳承澐近盲獲總統教育獎 指尖音符彈奏不凡人生

流暢的鋼琴音符，彈奏出不平凡的人生。今年獲總統教育獎的清華大學生吳承澐，雖幾近全盲，但今天以指尖的音樂分享他永不放棄，打...

頂大學費打5折、開放雲端註冊 留住不能入境新生

哈佛大學等美國名校受新冠肺炎疫情影響，多數課程改採遠距教學仍收全額學費，遭學生抱怨。新生註冊季將至，我國多所大學表示，1...

天天幫糖尿病阿嬤打胰島素 他獲頒總統教育獎

2020總統教育獎即將於明(17)日舉行頒獎典禮，台灣世界展望會共9名關懷兒少獲此殊榮，頒獎前夕，兩名獲獎孩子洪立杰、簡...

【私校冰河期3】新生入學就有員編 企業搶救瀕死私校「先改名」

少子化衝擊，許多私立高中職、科技大學面臨生存戰 ，企業入主接手或趁勢更改校名，都成為校方尋求的解方。台北市育達商職更名為「普林思頓中學」、興國管理學院5年前改為中信金融管理學院，大華科技大學今年8月起改名「敏實科大」，希望能「去汙名化」，更主打「新生入學就有敏實員工編號」。不過，透過企業「聯姻」能否讓私校起死回生，就得看企業口袋多深、能否辦出特色了。

學校自營場地使用費減半 秦慧珠：學校意外成疫情災區

因應新冠肺炎疫情，北市各學校自營場地使用費，提供優惠，從6月7日至12月6日止為期6個月使用費減收50%，但議員秦慧珠指...

北市推經典閱讀柯文哲脫口《老人與海》很無聊 現場一陣尷尬

疫情期間，民眾減少出門，今年上半年台北市立圖書館實體書借閱量減少2.84%、電子書則增4成，北市擁有46萬冊電子書，數量...

熱門新聞

有留美博士父、台大母DNA 兒在偏鄉國中5A++上建中

清大等4校申請增設醫學系 最快今年10月有結果

指考5科頂標下降 醫學、牙醫系至少413分

中一中賴柏瑄、翁翊寧 瘋社團也衝學業 指考上台大

大考入學分發名額3.3萬創7年新低 最低33分可參加登記

羅高廖安淇、呂定陽 指考宜縣1、3類組榜首

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。