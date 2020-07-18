中小學科普閱讀力競賽 女生平均讀11本多於男生

書讀得多不等於有讀進去。台灣師範大學與科技部舉辦第一屆科普閱讀力競賽，逾千名中小學生參加，參賽者要使用SmartReading適性閱讀系統，由平台診斷學生閱讀能力，進而挑選難易度相符的科普書閱讀。台師大今舉行頒獎典禮，所有參賽生平均閱讀9本書，男生8本，女生11本；男生偏好理工科普書，女生則愛讀生命科學。

108課綱強調閱讀素養，台師大副校長宋曜廷表示，適性閱讀不但能增加學生圖書選擇的效率，更能刺激學生學習動機，提升學習成效。此競賽分前測到後測共三階段，參賽者前測要參加中文適性閱讀能力診斷（DACC），而後由主辦單位挑選合適的科普書，自行讀完並完成閱讀測驗。後測則有科普知識會考等任務門檻，幫助學生了解自己吸收科普知識情形。

主辦單位表示，此競賽提供1200本通過書籍難度評級的科普推薦書單，活動期間參賽者共完成3218本書籍評量，女生平均閱讀本數為11本，多於男生的8本；國小參賽者整體閱讀平均本數為14本，比國中生的6本踴躍許多。國小男生平均讀12本、女生17本。

從科普書類別來看，台師大統計，綜合科學書最受歡迎，兩性也有別，比如男生喜歡選讀物理、化學類，女生則偏好選讀生命科學書。

閱讀動機則隨年齡而有不同，國小中年級學生閱讀動機最強，其次為國小高年級學生。國中參賽者閱讀動機最弱，宋曜廷表示，這符合國際文獻閱讀動機隨年齡增加而降低的結論。

此競賽今天舉行頒獎典禮，台北市靜心小學吳祐綺獲四年級組第一名，他在競賽期間閱讀168本書，書籍評量的通過率高達98％。三年級組第一名是新北市信義國小謝宛玲，他競賽期間讀完148本書，書籍評量通過率達93％。