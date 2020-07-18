邀學子設計疫情後新世界 史丹福長壽中心競賽開跑

社會企業「銀享全球」發起第六屆史丹福長壽中心設計競賽（Stanford Center on Longevity Design Challenge），亞洲區大賽報名資格是有正式學籍的學生，參賽無需繳報名費，初選截止日期為今年10月5日。主辦單位表示，今年主題是「疫後曙光：設計新世界」，鼓勵學子想像疫情後的新藍圖，針對衍生問題提出有創意和影響力的解方。

銀享全球執行長蔡昕伶表示，此競賽從2015年開辦，這幾年超過300個團隊、1400個學生參賽，其中有四組亞洲區大賽優勝團隊曾獲得全球大賽前三名，且有七組入圍全球大賽。他們盼此競賽提供台灣學子一個打開視野、接軌國際，了解高齡人口趨勢的平台。

此競賽今年邀請到行政院政務委員唐鳳擔任「引路人」，唐鳳表示，設計思考並不是急著為大家做什麼，而是先去聽大家需要什麼，以及有什麼系統動力，然後思考這個社會各結構間要如何彼此影響，以及權益關係人間會如何把彼此結構在一起。