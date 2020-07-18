美感教育不因疫情中斷 廣達游藝獎參賽人數首破千

教育部與廣達文教基金會主辦第11屆廣達游藝獎，主辦單位表示美感教育成功突破新冠肺炎疫情圍牆，今年參賽人數首度破千，共1059人競逐導覽達人殊榮。今天下午舉行頒獎典禮，中學、小學組各入圍六強，各從中選出三名新科導覽達人首獎，另也在比賽中穿插公布「創意教學獎」首獎團隊和「行政推手獎」得主。

廣達游藝獎被稱為中小學美感教育標的性競賽，教育部表示，今年因應疫情調整比賽辦法，初賽改以線上影片進行徵選，複賽與決賽則改為遵照安全防護、保持距離，不開放現場觀眾的網路直播方式進行。獎勵取消國外美術館、博物館實境探索行程，折算為獎金獎勵。這項改變吸引學校及學生家長鼓勵孩子參賽。

廣達游藝獎的導覽達人總決賽已落幕，入圍學生上場前10分鐘自行隨機抽選導覽畫作，教育部指出，這個臨場反應是入圍者能否順利奪冠的關鍵。決賽透過YouTube與Facebook雙平台直播。教育部也說，將持續促進民間、政府與學校三方面緊密合作，以提升國民藝術與美感教育的素養永續向前。