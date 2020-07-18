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印尼生也想入境 盼陳時中按省分評估開放標準

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新冠肺炎疫情影響境外生就學，繼陸生後，印尼生也首度寫信呼籲我國政府開放入境。本報資料照片
新冠肺炎疫情影響境外生就學，繼陸生後，印尼生也首度寫信呼籲我國政府開放入境。本報資料照片

印尼境外生也是我國主要境外生源之一，疫情爆發至今仍無法入境。一群印尼學生今天首度發起呼籲信件，他們指出印尼包含許多島嶼，目前只有爪哇島疫情較嚴重，盼我國政府評估印尼不同省的疫情狀況，開放部分地區境外生入境。他們也表示，願意自費檢疫，盼減低台灣人民的擔憂和社會困擾。

我國開放入境的境外生國別已達19國，一群印尼境外生表示，過去6個多月，他們一直在爭取受教權，不停地與上帝祈禱。目前不能入境且屬大宗的外籍生，只剩印尼和中國大陸，可是教育部很少提到被卡在門外的印尼生。

他們表示，印尼是一個群島國，印尼境內也按照各省份評估疫情情況。實際上，印尼平均確診個案都發生在爪哇島。 盼我國政府依序縮小範圍，或依學生的常住地或省份來入境。他們也願意接受嚴謹的檢疫措施，希望可以返台追求夢想，也希望台灣政府維護境外生權益。

教育部22日表示，開放入境的境外生國別納入緬甸，新南向國家中，泰國、馬來西亞、新加坡、汶萊、柬埔寨、不丹等國學生都可入境，但印尼不在名單上。台灣科技大學校長廖慶榮表示，校內印尼新生、陸籍舊生仍是不能入境的主要族群，盼逐步開放入境。

新冠肺炎 COVID-19 外籍生

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