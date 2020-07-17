光復商工教甄傳球員兼裁判 教育部要求公平甄選

花蓮的光復商工傳出代理教師自訂教師甄試規則又報名參加，有「球員兼裁判」的不公平疑慮。教育部國教署表示，將要求該校依照甄選簡章規定，秉持公平、公正及公開的精神辦理教師甄選作業。

該校近期擬招考餐飲科教師，結果傳出目前是該校代理教師的烘焙科主任參與甄選。國教署表示曾連絡過該校，他們是因學校教學需求，經教評會決議聘任一名餐飲管理科教師。但考量校內目前無烘焙科正式教師，希望招考的教師具有烘焙科專長，能夠協助烘焙科教學。

有關光復商工自辦教師甄選，國教署表示，初試和複試的配分比例及範圍，由該校依教學需求規範在甄選簡章中。國教署將要求該校依照甄選簡章規定，秉公平、公正及公開的精神辦理教師甄選作業。