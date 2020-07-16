頂大學費打5折、開放雲端註冊 留住不能入境新生

哈佛大學等美國名校受新冠肺炎疫情影響，多數課程改採遠距教學仍收全額學費，遭學生抱怨。新生註冊季將至，我國多所大學表示，109學年起將對未能入境的境外生減收學雜費，台大學士生雜費全免、研究生所約只要繳五成費用；台師大每生每學期至多繳1萬4000元左右。台大109學年也首辦線上註冊，境外新生不必到校，就能透過網路完成註冊。

各校國際生和陸生的學雜費約為本地生的兩倍，台灣大學註冊組主任李宏森表示，109學年持續將未能入境的學生納入安心就學專案，學士生不收雜費，研究生只要繳學雜費基數，約是全額的一半。交通大學教務長盧鴻興也說，交大境外生如未入境，大學部學生比照延畢生收費方式，以學生選修學分數來計算收費；研究生只要繳學雜費基數，不收取學分費。

台灣師範大學教務長陳昭珍指出，境外生如因我國政府管制而不能入境，學生所修學分數不多，就按所修學分數繳費；如學分費加總後超過學雜費基數，那就繳學雜費基數，換算下來，每生每學期至多繳1萬4000元左右。該校還有已入境的境外生表示該方案相當優惠，笑稱也想返國加入遠距學習行列來省學費。

清華大學對未入境境外生收取全額學費，按該校109學年第一學期通過的「因應新冠肺炎防疫彈性修業機制」，校方開放未入境學生申請防疫休學，不計入休學期限。如在開學後六周內辦理防疫休學，免繳學雜費和學分費；開學後超過六周才辦理，須先繳費，再按相關辦法辦理退費。

不過大學收學費仍要衡量收支，政治大學等校108學年第二學期因境外生來台臨時喊卡，也不確定境外生返台時間，開放直到學期末仍未返台的境外生，即便學期間曾使用線上圖書資料庫等資源，也可申請退還所有學雜費。政大註冊組組長王揚忠表示，校方近日將開會討論109學年的收費機制。

為迎接今年9月仍不能入境的境外生，大學也陸續發展線上註冊管道。大學主管表示，較具挑戰的是線上審查學歷證明和研擬跨國繳費機制。李宏森表示，台大109學年首辦線上註冊，境外新生不必到校，只要上網上傳學歷證件等必要文件，就算完成註冊；等到能來台時，再補齊後續流程。但若被查出學歷證明不真實，將遭撤銷學籍。

盧鴻興說，交大境外新生可在線上填寫個人資料和上傳證件照、以電郵郵寄學歷證件給校方審查，且繳納學雜費及各項費用，即可完成註冊程序。陳昭珍則說，台師大已落實線上註冊多年，也將安排未入境境外新生循此管道註冊。