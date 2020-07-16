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學校自營場地使用費減半 秦慧珠：學校意外成疫情災區

聯合報 / 記者楊正海／即時報導

因應新冠肺炎疫情，北市各學校自營場地使用費，提供優惠，從6月7日至12月6日止為期6個月使用費減收50%，但議員秦慧珠指出，學校收入減少，平均約30萬元，最多甚至達215萬元，間接影響學生權益，成疫情影響收入的重災學校。

秦慧珠說，場租收入直接打對折，由學校自行吸收，影響學校經費及學生權益，數萬、數十萬元收入可能是小錢，但對各學校卻是重要經費，原本仰賴校園場地收入補貼的學校，只能設法樽節支出或尋求家長經費物資及人力協助，簡直是慷學校之慨，犧牲學生權益。

秦慧珠統計，預估今年學校收入減少65萬餘元，和去年相比，減少53.6%，平均每校減少30萬元，國中平均每校減少近47萬元，今年學校場地收入減少超過50萬元以上有46所學校。

其中預估收入減少200萬以上者有1校，而預估收入減少超過100萬的則有16所學校，預估減少最多的前三名學校為建成國中預估約減少215萬元、成功高中約預估減少178萬元、中正國中預估約減少163萬元。

教育局指出，建成國中因有游泳池收費供民眾使用，場租費高，以致收入減少較多。這些收入包含用在場地的維護、管理費用，短時間內只好節省支出，對學校校務影響不大。

對此，教育局主祕陳素慧指出，疫情趨緩後，市府希望民眾多走出戶外，因校園場地是市產，可以共享，希望學校降低使用費共體時艱，減少的收入應 不致影響學校運作，但學校若有急需，可向市府申請經費。

秦慧珠 疫情 教育局

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