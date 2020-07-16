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北市推經典閱讀柯文哲脫口《老人與海》很無聊 現場一陣尷尬

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「博恩夜夜秀」主持人曾博恩今化身學霸「史櫝樞」與台北市長柯文哲同台。記者趙宥寧／攝影
「博恩夜夜秀」主持人曾博恩今化身學霸「史櫝樞」與台北市長柯文哲同台。記者趙宥寧／攝影

疫情期間，民眾減少出門，今年上半年台北市立圖書館實體書借閱量減少2.84%、電子書則增4成，北市擁有46萬冊電子書，數量居全國之冠，為推廣閱讀，教育局舉行經典閱讀系列活動，市長柯文哲親自出席，提及經典推薦書單《老人與海》時，不料柯文哲竟脫口「我覺得很無聊」，現場也一陣尷尬。

為提升學生閱讀興趣，教育局與新媒體公司「台灣吧」，合作推動經典閱讀活動，將《老人與海》、《阿Q正傳》、《科學怪人》、《兒子的大玩偶》4本經典閱讀文本，利用影片方式呈現。柯文哲也親自到場，網紅、脫口秀節目主持人博恩扮演成「史櫝樞」學霸角色，與柯文哲分享閱讀經驗。

播完導讀影片，由台灣吧營運長蕭宇辰以《老人與海》內容，帶現場互動，透過小測驗，測試在場所有人落點象限，柯文哲落在「外在引導」、「量力而為」之間，柯笑稱，「有年紀的都會這樣選」，現場笑成一團。

柯文哲致詞時也表示，台北市學校智慧化硬體建設今年底都會完成，包括光纖網路、小三生人手一台平板、每間教室有85吋觸控電子黑板等，未來將著手軟體，目前北市圖有46萬冊電子書，也開放合作縣市免費使用，鼓勵學生多閱讀。

柯文哲也笑稱，自己唸書時間不多，現在花最多時間看YouTube。他也提到，市府加碼高中職數位學生證，在高中推廣下載悠遊付加碼500元的無現金交易，讓無現金交易與數位環境進步，未來會努力推廣到國中。

北市擁有46萬冊電子書，數量全國之冠，為推廣閱讀，教育局舉行經典閱讀系列活動。記者趙宥寧／攝影
北市擁有46萬冊電子書，數量全國之冠，為推廣閱讀，教育局舉行經典閱讀系列活動。記者趙宥寧／攝影

柯文哲 北市 電子書

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