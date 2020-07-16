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影／曾博恩、柯P合體推閱讀 柯：我以前是毒舌派教授

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

北市柯文哲今與知名脫口秀主持人曾博恩再度同台，曾博恩扮演「媽寶史讀樞」，兩人合體推廣國中、小閱讀，只見曾博恩不斷做出滑稽表情，柯文哲瞥了幾眼，先是說「扮不出來」，之後更脫口「這個是智障才做得出來」，他也稱自己以前是毒舌派教授，現在都要裝得很有形象，還說「裝了已經形象很差，沒有裝就慘了」。

台北市教育局今天舉行「磅礡經典，靈巧閱讀」，推廣國中小閱讀，邀請台北市長柯文哲、台灣吧營運長蕭宇辰，知名脫口秀主持人曾博恩也扮「媽寶史讀樞」一同出席。

記者會後工作人員安排柯文哲與曾博恩兩人拿著書同台合影，先是要兩人擺出考滿級分的表情，只見曾博恩相當熟練，一旁的柯文哲則瞥了一眼，為難地說「扮不出來」，之後更脫口「這個是智障才做得出來」。

柯文哲手持《可以善良，但你要有底線不當好人》柯瞄了書一眼，直問這是什麼意思，還說「不當好人要幹什麼，是要當壞人嗎？」曾博恩則說，要當「善良的人」，柯文哲再說，每天挨打，當作練練身體。

柯文哲也直言經典著作《老人與海》很無聊，每次看一看就想直接翻到最後一頁看結果，就跟看棒球一樣，只要看前半局就好了，「看過程幹什麼，浪費時間！」

過去柯文哲兩度登上「博恩夜夜秀」節目，媒體從旁問，博恩有考慮再邀市長上節目嗎？曾博恩則表示「我不知道，我是史讀樞」，不過曾與蕭宇辰兩人則聯手邀約柯文哲一起來上讀書會，曾博恩還說「聊少年維特的煩惱」，柯文哲則在旁呵呵笑。

柯文哲也無奈表示，「我要是可以自由對答，我很毒辣，以前在台大當老師，都是毒舌派教授」，站在一旁的蕭宇辰則表示非常歡迎，只見柯文哲未正面回應，僅回說「現在都要裝得很有形象，裝了已經形象很差，沒有裝就慘了。」

柯文哲 北市 媽寶

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