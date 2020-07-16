中小學代收代辦費 教育部：可用三倍券繳費

民眾昨天起可領取三倍券，有家長反映三倍券可用來繳中小學學雜費，但不能繳代收代辦費。教育部今天表示，三倍券可以拿來繳納代收代辦費，且以不找零方式辦理。

教育部表示，依照振興三倍券主管機關經濟部所提供的常見問答，學校收取民眾以三倍券繳交學雜費者，可至銀行或郵局提供統一編號號碼，即可兌付。至於學校收受振興三倍券的相關說明，將另行發信告知學校。

不過三倍券紙本、數位不同調，包括中小學、大學、補習班都只能繳紙本，不能用數位三倍券。補教業者表示常接到家長反映，盼能開放數位繳款，但沒得到政府和銀行端的具體回應，沒人敢開放。

台北市補教協會總幹事張浩然說，三倍券上路前，補習班學費可用現金繳，也有業者開放信用卡繳款。三倍券上路後，補教開放家長以紙本三倍券繳學費，業者收費後可到銀行兌現。不過數位三倍券未開放，他曾代表補教詢問政府和銀行，得到的答案是「教育主管單位要先發公文來銀行，才能開放學校單位收數位三倍券」。能否收數位三倍券，至今仍未得到回覆。

大專校院也開放學生用紙本三倍券繳款，北部數所大學出納組表示，目前就按政府規定走，學生要用三倍券，需直接到出納組繳費。數位部分則按行政院規定，目前不開放繳學費。