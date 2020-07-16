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國圖公布台灣學術資源風貌 「壓力」一詞最熱門

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國圖108年點閱最多的博碩士論文。圖／國圖提供
國圖108年點閱最多的博碩士論文。圖／國圖提供

國家圖書館今天公布109年台灣學術資源風貌，運用三大資料庫「臺灣博碩士論文知識加值系統」、「臺灣人文及社會科學引文索引資料庫」及「臺灣期刊論文索引系統」數據分析，呈現學位論文、期刊及專書等台灣學術資源利用情形，以及近年受到關注的研究主題。

學位論文「點閱、下載、授權」最多，由台師大、南華、高科大、樹德科大分列公私立綜合大學及技職校院排序第一。

國圖利用「台灣人文及社會科學引文索引資料庫」，根據客觀的書目計量統計與排序，呈現專書及期刊論文被引用之學術傳播影響力。專書方面，以管理學門吳思華所著之「策略九說 : 策略思考的本質」（臉譜出版）」共被引用435次為所有學門之最高；期刊論文部分，則以心理學門鄭伯壎於1995年在本土心理學研究所發表的「差序格局與華人組織行為」，一文被引用195次為所有學門中最多。

利用「台灣人文及社會科學引文索引資料庫」與「台灣博碩士論文知識加值系統」，分別觀察各大學教師著作及學生學位論文被其他學位論文引用之情形。結果呈現台大、台師大及政大等三校之教師著作及學生之學位論文皆高度受到引用。

熱門檢索詞彙往往可以反映出使用者對於特定議題的關注程度。國圖以系統程式自動篩選熱門檢索詞，108年民眾感興趣的熱門主題分別為「壓力」、「大數據」、「情緒」、「問卷」、「繪本」，名列108年熱門主題排行榜前5名，其中「壓力」5年來首度進榜，並成為108年民眾最有興趣主題。

學位論文被點閱及下載的情況亦能反映時事話題及使用者關心的主題。108年碩士論文書目被點閱數第一的主題是「兩岸與公共政策」；博士論文書目被點閱數第一的主題則是「綠能法案」；推測可能受總統大選及候選人政見影響，造成相關論文的點閱數攀升。另一方面，108年熱門下載碩士論文為「網路購物與網路餐飲平台（如Uber Eats、Foodpanda）」相關主題；博士論文熱門下載冠軍則是「族群認同」相關主題，與107年相同。

國圖曾淑賢館長表示，後疫情時代來臨，更突顯線上學術資源的重要性，國圖除提供豐富的開放資源，更透過使用分析，提供大眾了解學界多年來發表之學術資源被利用的情形。

台灣人 台師大 台大

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