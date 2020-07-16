藍偉瑩：別想回到過去，教育應走在社會改變之前

108課綱上路滿一周年了，教學現場還有人在問：「這次教改是不是玩真的？」

一直在教學現場穿梭，努力支持各種教師團體，帶領教學工作坊的瑩光教育協會創辦人藍偉瑩針對教學現場的焦慮現身說法：「教育，需要彼此信任。」

面對課綱實施後的各種凌亂情況，她指出，「教育不是因為社會改變後才跟著改變的，教育應當是走在社會改變之前，我們總是說我們在培養未來公民，但教育現場卻仍有為數不少的人期待著如果能夠回到過去多好！多麼諷刺。」

以下是藍偉瑩新書《教育，我相信你》精彩摘要：

教書二十四年，遇到各種不同家庭背景與特質的孩子，也遇到不少還沒有真正「獨立」的父母。孩子總會抱怨著父母或大人不願意相信他、不願意給他空間，但我總會對孩子說：「你過去做過什麼？為何別人會不相信你？」這時候，孩子總是支支吾吾，最後便靜默。同樣的，當父母對我說到孩子與自己之間的衝突時，或是孩子不願意溝通或態度惡劣時，我也會問：「你們過去是如何相處的？孩子應該不會是從小就這樣的，是什麼讓他變了？」

「信任」在我們的生活中逐漸消失，或許不是因為別人不願意信任我，而是我為何無法讓人信任。指責他人很容易，卻很少有人願意向他人承認自己的過錯、承認自己的不足，並願意面對與承擔改變必須付出的代價；這樣的經驗讓我們對於人的信任愈來愈少，讓這個世界花費了愈來愈多的溝通成本，只因為我們背負了太多不好的經驗。

漸漸的，人與人的往來進入惡性循環。父母或老師對孩子的規範愈來愈多，孩子也一如大家預期的那樣不成熟或任性；教育主管機關制定了新課綱，學校或老師若想著可以如何鑽漏洞，能不做就不做，政策上路但無法落實便會成為常態。

推動新課綱 不信任政策還是不信任自己

在推動新課綱的時候，曾經遇過學校主管或老師問起：「教育部這次是玩真的嗎？」「別的學校真的會做嗎？」「最後會不會只有我們傻傻的做了？」「教育部會查嗎？不做會怎麼樣嗎？」

很難想像這些話會從一些教育工作者的口中說出，我總想問問他們：「如果你的學生說『學校真的會抓嗎？如果被抓到會怎麼樣嗎？有什麼方法可以不要做？』你會如何回應呢？」甚至也有不少學校反映，家長希望學校只要加強學生的應考能力就好，不用做課綱裡那些大考不考的事情。

就這樣，我們抱怨學生變得喜歡鑽漏洞，或是喜歡爭辯，卻忘了回過頭審視自己：為何自己在面對這些有法律效力的規範時，一心想的卻是有什麼方法可以不必改變現況？是不信任別人，或是不信任自己？

如果把心思放在如何可以不遵守規範，想方設法要鑽漏洞，而不是真正設法了解這些規範或改變的意義，那這樣的學校、老師、家長或學生不被人信任，實在沒有什麼好意外的。

在前一本書的新書發表會時，我遇到了一對首屆適用新課綱的高一生母女，她們聽完了整場對談，並拿著書來給我簽名。這個女孩看見我便說：「學校強迫我們彈性學習時間選擇一項補強性教學，只能從學校安排的國文、英文與數學中選擇。最後我只好選了國文，但老師從開學到現在只是帶著我們寫了前五課的主旨，我真的不懂！這跟上國文課有何不同？我想做其他事情。」

這對母女想問我，學校真的可以這樣嗎？我回說這是違反課綱的，學生有權利不選這個補強性教學，學生是可以申請自主學習的。他們問能如何爭取，我建議他們直接跟學校溝通。但說真的，不得不承認也許一九九九專線或署長信箱會相對有效。

除了這對母女，台灣還有多少適用新課綱的學生面臨了相同的情況呢？

教學現場的困難 需要更多協助與信任

有些學校和老師認為學生根本不會有自主學習的能力，也不懂得選擇或安排自己，所以連學生的自主學習都幫他們安排好要學什麼了。這件事真的很弔詭，如果自主學習是新課綱為了學生終身學習所安排的一種學習體驗，為何學校和老師會認為「學生應該要會自主學習，才能自主學習」，而不是「因為不會自主學習，所以才要讓他們自主學習」呢？

如果以這樣的邏輯來看，「會數學的學生才能學數學」、「會音樂的學生才能學音樂」，這不是超級矛盾嗎？

學生到學校就是要學習與發展，所以可以不會、可以失敗、可以調整，直到學會。為什麼不將自主學習的時間就當成學生在學習如何學習呢？如果一個學生三年來每週花一小時，最後學會了自主學習，養成了學習的習慣，這樣的成果對於一生的意義，應該遠大於取得優異的學科成績吧？

這就如同，當學校反映了實施上的困難，主管機關應當思考的是如何協助學校解決困難，卻選擇了改變規定，讓學校有些彈性，但仍然沒有提供協助。這樣又如何期待學校有一天能夠有能力真正上路呢？

主管機關預設了某些學校要落實新課綱是困難的，但真正了解教育現場情形後，便會發現，我們以為的偏鄉或小校反而努力實踐，即使有困難也設法突破，只因為想要給偏鄉的孩子更大的世界。而那些宣稱實施新課綱有困難的，往往是相關資源充足、學生素質較好的學校。到底是無法做，還是不願意面對衝突與改變呢？

教育現場對於學生學習態度的抱怨已有多年，但當教育改革推動時，卻又不願意改變現況，寧可告訴自己改變也不會更好，就這樣繼續自怨自艾的停留在原地。讓人納悶的是，這些人寧可相信，只要讓學校回到二、三十年前的樣態，他們就能管得住學生，也能讓學生心無旁騖的學習。但是，社會也能倒退到過去嗎？家庭型態也能嗎？如果都不能，那不斷抱怨教育主管機關，是不是太任性了？

教育應該走在社會改變之前

教育不是因為社會改變後才跟著改變的，教育應當是走在社會改變之前，教育是為了開創理想的未來而努力著。我們總是說我們在培養未來公民，但教育現場卻仍有為數不少的人期待著如果能夠回到過去多好！多麼諷刺。

在台灣，教育部不只是訂定教育的大原則，也規範了許多細節，雖然近年來一直說要減少公文與降低行政負擔、要整併各項計畫，但到教育現場一問，壓力仍然很大，更何況還有不同司署都在進行著相似的計畫，讓現場無所適從。從中央主管機關對地方主管機關的規範，到地方主管機關對學校的規範，我們看到的是過多的安排與規劃，中央安排了地方要做的事情，地方安排了學校要做的事情，大家安排了老師該做的事情，而最終被塞滿的人是學生，讓孩子們對於長大充滿期待，因為他們想要擺脫這一切。

教育是我們所有大人的共同責任，教育如果只限於「改革學校」或是改革老師，沒有政策資源的支持、社會的氛圍，也沒有家長一起同行，學校在怎麼翻轉，教學方法在怎麼革新，成效都會打折，更可能遇到許多阻力與挫折。

●藍偉瑩新作《教育，我相信你》，將開放線上直播對談講座：

l 7/23（四）20:00 葉丙成（Pagamo創辦人）

l 7/30（四）20:00 蘇仰志（雜學校創辦人）

直播平台：https://www.facebook.com/bookzone.fans