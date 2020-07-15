快訊

李眉蓁MV疑侵權周杰倫「Mojito」主動下架 周董公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不銜接也可？108課綱高一暑輔差點被融掉 國教署急喊卡

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年暑假是史上最短，但因新舊課綱未完全銜接，高一新生暑假要上銜接課程，只剩半個月可放。本報資料照片
今年暑假是史上最短，但因新舊課綱未完全銜接，高一新生暑假要上銜接課程，只剩半個月可放。本報資料照片

新、舊課綱內容未完全銜接，教育部去年起規定各高中替國中學舊課綱、高中要銜接新課綱的高一新生規畫暑期銜接課。去年首度實施後，高中端反映教師員額吃緊，加上銜接課要用到數量較少的電腦教室和實驗室，國教署今年6月19日首開放銜接課融入高一課程，而後又擔憂部分學校乾脆略過不教，7月10日急喊卡。涉及30萬新生的制度一月兩變，部分學校反映措手不及，還沒規畫好。

教育部規定的銜接課科目包括生物、化學和資訊三科約20小時，都是零學分但必修的暑期輔導課。其中有八小時須為實體的程式設計課和化學實驗課，其餘可請學生自行觀看國教署製作的公版影片線上學習，並透過片末測驗自行了解學習成效。

一名參與銜接課規畫的人士透露，新、舊課綱若要完全銜接，還需更多時數，不過許多學校師資、時間有限，折衷方式是只教必須銜接的課程，並開放部分課程改採線上。

課已濃縮到最精簡，今年仍有高中反映新冠肺炎疫情打亂教學，且讓暑假減少兩周，很難開設銜接課。為此，國教署曾發公文開放銜接課融入高一開學後的正課，而後發現有高中恐「鑽漏洞」乾脆不教，融入正課恐導致直接被融掉，不到一個月又急發公文禁止，要求各校得於寒暑假或開學後課餘時間教完。

不過國教署發公文禁止的日期已是免試入學新生報到日，有學校指出，7月10日才改制，讓校方至今仍在找應變方法，急著規畫銜接課程。

另外，銜接課有四成內容都安排學生透過數位影片學習，一名家長擔憂，數位課缺乏檢核學習成效的機制。一名高中教師表示，按現有教學要點，高中無法在開學後舉辦銜接課考試。

不過銜接內容重要性不低，如生物銜接課教演化和免疫，松山高中生物教師莊雪芳說，免疫攸關生活常見的病毒等概念，新課綱高一已把相關章節刪除，直到高三才列入，但升學考試常考此單元。

資訊科需銜接的內容更多，台南二中資訊教師涂益郎表示，國中舊課綱沒硬性要求教資訊，等於有三年課程要銜接。國教署的銜接課優先選擇與高中課程具前後關聯的內容，包括Ｃ語言、演算法、程式設計等共16節。

疫情讓今年中小學暑假減短兩周，多數高中表示，今年仍將銜接課開在暑假，北一女中、萬芳高中、松山高中、台南二中等校銜接課約二到三周，今年8月中旬開課。高雄女中更於8月初就開課，迎戰陌生新課綱的新生將只有半個月的暑假能放。

課綱 教育部 疫情

延伸閱讀

339所高中職開暑期輔導課 搶救會考國英數拿C學生

上學更安全！教部砸億元汰換133輛身障生交通車

課綱改革…實踐「進步價值」

課綱體檢，成功關鍵／教師分享文化 激發專業成長

相關新聞

不銜接也可？108課綱高一暑輔差點被融掉 國教署急喊卡

新、舊課綱內容未完全銜接，教育部去年起規定各高中替國中學舊課綱、高中要銜接新課綱的高一新生規畫暑期銜接課。去年首度實施後...

339所高中職開暑期輔導課 搶救會考國英數拿C學生

迎戰新課綱，教育部鼓勵各校替會考拿C級（待加強）的高一生安排暑期輔導。國教署表示已推動學習扶助方案「高級中等學校學生新生...

境外生入境國別增為19國 大學校長：該開放陸生了

目前只開放港澳等18國境外舊生返台，教育部今天宣布，7月22日起開放國別新增緬甸，且開放上述19國的109學年第一學期新...

三倍券繳學費？ 國中小「代收代辦」費成羅生門

行政院三倍券正式發放，北市有家長規畫要拿三倍券幫孩子繳學費，中央規定只能到校親繳，但問學校能不能收，校方卻說要等教育局來...

境外生僅1%返台 教育部：22日起開放境外新生來台

蔡政府開放境外學位生分批返台，即將滿月，但官方統計，2.6萬名未入境的境外學位生，至今只有不到300人來台檢疫，相當僅1...

境外生返台 教育部：依感染風險級別開放

中國大陸學生返台遲未開放，教育部今天解釋，目前是以指揮中心發布的「各國感染風險級別」所列國家、地區作為開放依據，後續是否...

新北首創醫護類職探中心 侯友宜勉學子：讀書不是唯一

新北市林口區佳林國中醫護類職業試探體驗中心今揭牌成立，結合耕莘健康管理專科學校開設「仿真電子嬰兒照護實作」、「生命徵象測...

竹縣新進教師甄試缺額數達158人 報考人數2106人創新高

新竹縣109學年度國中小暨幼兒園教師甄選筆試今天登場，縣府教育處表示，今年報考人數有2106人，創下歷年新高，甄選開缺類...

南投縣公立幼兒園教師甄選 68個名額吸引1300人報名

南投縣國小曁附設幼兒園教師聯合甄選初試今天在南投國中舉行，今年國小教師開缺50名，幼兒園開缺18名，超過1300人報考，...

國際轉學生擬擴大開放 可招收各年級生入學

外籍生來台讀大學，教育部規定只能從大一或研究所新生方式入學，入學後再辦理學分抵免及提高編級。教育部表示，為提高外籍生來台...

師鐸獎 張上淳等72人獲獎

教育部昨公布一○九學年師鐸獎獲獎名單，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳因推動醫學院改革等事蹟...

遠距教學、偏鄉資訊教育推手 都是今年師鐸獎得主

教育部今天公布109學年師鐸獎獲獎名單，疫情期間推動遠距教學的推手、新北市三峽區龍埔國小教師施信源，以及長期投入偏鄉資訊...

熱門新聞

台南某高校傳霸凌疑雲 姑姑怒：姪子曾遭5名同學毆打

8年不間斷！台南麻豆國中單車環島 挑戰1183公里還淨灘

博碩士研究文化政策 可獲獎助

竹縣新進教師甄試缺額數達158人 報考人數2106人創新高

國際轉學生擬擴大開放 可招收各年級生入學

師鐸獎 張上淳等72人獲獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。