不銜接也可？108課綱高一暑輔差點被融掉 國教署急喊卡

新、舊課綱內容未完全銜接，教育部去年起規定各高中替國中學舊課綱、高中要銜接新課綱的高一新生規畫暑期銜接課。去年首度實施後，高中端反映教師員額吃緊，加上銜接課要用到數量較少的電腦教室和實驗室，國教署今年6月19日首開放銜接課融入高一課程，而後又擔憂部分學校乾脆略過不教，7月10日急喊卡。涉及30萬新生的制度一月兩變，部分學校反映措手不及，還沒規畫好。

教育部規定的銜接課科目包括生物、化學和資訊三科約20小時，都是零學分但必修的暑期輔導課。其中有八小時須為實體的程式設計課和化學實驗課，其餘可請學生自行觀看國教署製作的公版影片線上學習，並透過片末測驗自行了解學習成效。

一名參與銜接課規畫的人士透露，新、舊課綱若要完全銜接，還需更多時數，不過許多學校師資、時間有限，折衷方式是只教必須銜接的課程，並開放部分課程改採線上。

課已濃縮到最精簡，今年仍有高中反映新冠肺炎疫情打亂教學，且讓暑假減少兩周，很難開設銜接課。為此，國教署曾發公文開放銜接課融入高一開學後的正課，而後發現有高中恐「鑽漏洞」乾脆不教，融入正課恐導致直接被融掉，不到一個月又急發公文禁止，要求各校得於寒暑假或開學後課餘時間教完。

不過國教署發公文禁止的日期已是免試入學新生報到日，有學校指出，7月10日才改制，讓校方至今仍在找應變方法，急著規畫銜接課程。

另外，銜接課有四成內容都安排學生透過數位影片學習，一名家長擔憂，數位課缺乏檢核學習成效的機制。一名高中教師表示，按現有教學要點，高中無法在開學後舉辦銜接課考試。

不過銜接內容重要性不低，如生物銜接課教演化和免疫，松山高中生物教師莊雪芳說，免疫攸關生活常見的病毒等概念，新課綱高一已把相關章節刪除，直到高三才列入，但升學考試常考此單元。

資訊科需銜接的內容更多，台南二中資訊教師涂益郎表示，國中舊課綱沒硬性要求教資訊，等於有三年課程要銜接。國教署的銜接課優先選擇與高中課程具前後關聯的內容，包括Ｃ語言、演算法、程式設計等共16節。

疫情讓今年中小學暑假減短兩周，多數高中表示，今年仍將銜接課開在暑假，北一女中、萬芳高中、松山高中、台南二中等校銜接課約二到三周，今年8月中旬開課。高雄女中更於8月初就開課，迎戰陌生新課綱的新生將只有半個月的暑假能放。