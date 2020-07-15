339所高中職開暑期輔導課 搶救會考國英數拿C學生

迎戰新課綱，教育部鼓勵各校替會考拿C級（待加強）的高一生安排暑期輔導。國教署表示已推動學習扶助方案「高級中等學校學生新生夏日學習動能提升計畫」，這學期共339校暑假將開設三周銜接課程，提供國文、英文及數學三科學習拿C的入學新生加強學習成效。教育部今年也首度結合五所高職發展三主科的公版課程，提升各校教學成效。

會考五科中，國文、英文、數學等主科拿C人數偏高，以今年為例，數學C級占比近兩成八最高，其次是英文占兩成七。國教署的夏日學習計畫規定，可參與學生包括會考國文、英文、數學任一科為C；或是任一副科定期考查成績不及格，且在同一年級後25％；或前一學期學科成績不及格，且在同一年級後25％。但如果是原住民學生占學生總數四成以上學校，或離島地區學校學生，不在此限。

中小學暑假今天開始，國教署統計，這學期共339校參加此計畫，並規定暑假期間課程不得超過120節， 每班人數以六到12人，身心障礙學生專班以五到10人為原則，超過上開人數時，可增設班級數。教育部核予教師鐘點費每節550元與教材費100元。

為加強暑期輔導課成效，國教署今年發展公版課程並結合數位資源，比如結合酷英網等教育部發展的線上學習資源，利用線上資源的多媒體元素及個別化學習的特性，規畫激發學生學習興趣的優質補救銜接課程。

華南高商英文教師李泓基參與教案初步設計，他表示教案各單元都從學生生活情境來規畫，除酷英網所提供的繪本、歌曲、文法、測驗，也透過分組討論及協作，在兩節課中完成影音發表及成果小書的製作，提供學生參與感、互動感與成就感。