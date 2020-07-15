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境外生入境國別增為19國 大學校長：該開放陸生了

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部表示，7月22日起開放港澳等19國109學年第一學期的境外新生入境。本報資料照片
教育部表示，7月22日起開放港澳等19國109學年第一學期的境外新生入境。本報資料照片

目前只開放港澳等18國境外舊生返台，教育部今天宣布，7月22日起開放國別新增緬甸，且開放上述19國的109學年第一學期新生入境，但約7500名陸生仍被排除在名單之外。我國政府歷經四波開放，國立大學校長呼籲盡快將陸生納入名單，也表示我國高教應拓展遠距交流來接軌國際。

台灣科技大學校長廖慶榮表示，這波開放對台科大影響較小，校內印尼新生、陸籍舊生仍是不能入境的主要族群。如今中國大陸疫情已比日、韓和緩，陸生應是下一步重點評估開放的對象。但他表示慶幸在暑假結束前開放，讓各校更有辦法盤點檢疫空間，安排境外生入境。

政治大學校長郭明政也表示這波開放對政大影響小，陸生能否開放是最令他憂慮的一塊。他也說，疫情下我國與歐、美學校無法交流是一大隱憂，尤其美國疫情每況愈下，疫情對全球的影響還會持續一陣子，他正推動不同國家大學共同開設跨國遠距教學課程，讓政大和美國、中國大陸學生能在線上共學。

境外生返台後要居家檢疫14天，教育部表示，7月3日起已開放各校安排學生入住合格的檢疫宿舍，只要學校自有獨棟宿舍、校外獨層租賃宿舍、校內獨棟宿舍或校內獨層宿舍等四類宿舍，能符合一人一室，並配備單獨盥洗室及空調設備與對外窗，且妥善規畫出入宿舍動線，並經地方衛政單位檢核通過，就可以作為檢疫場所。

宿舍 疫情 陸生

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