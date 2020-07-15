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三倍券繳學費？國中小「代收代辦」費成羅生門

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院三倍券今日正式發放，全台四大超商各地門市，一早就有不少民眾領取。圖／本報資料照
行政院三倍券今日正式發放，全台四大超商各地門市，一早就有不少民眾領取。圖／本報資料照

行政院三倍券正式發放，北市有家長規畫要拿三倍券幫孩子繳學費，中央規定只能到校親繳，但問學校能不能收，校方卻說要等教育局來公文，要他再等等；也有國中校長表示，國中免學費，三倍券能否繳納代收代辦費也是個問題。對此，台北市教育局表示，詳細三倍券使用方式、兌付方法，近日會再發公文給各校，讓各校有所依循。

實際致電各級學校校長、總務處等單位，有國小總務主任表示，繳費季都落在開學前後，教育局往年也會發公文，告知學校收取學雜費的注意事項，但三倍券如何兌付、查帳，以及找零的問題，仍要等教育局說明；也有國中校長指出，國中免學費，收的都是代收代辦費，但三倍券能否拿來繳代收代辦費？仍要等教育局指示。

對此，北市教育局表示，依中央規範，三倍券可用於學校學雜費、私立補習班學費，但線上支付不再使用範圍內。記者追問，國中小免學費，學雜費是否包含「代收代辦費」，如午餐費、書本費、冷氣維修費，由學校代收後付給廠商的費用，教育局則語帶保留，經詢問中央承辦人後，對方也表示還要再釐清。

至於學校、補教業者如何將三倍券兌現，教育局表示，依振興三倍券兌付要點，若學校收到三倍券，只要在三倍券背面寫下統一編號，蓋上負責人印章，寫上銀行帳戶，再填一張兌付單，把所有三倍券彙整後，在指定時間內向銀行、郵局即可兌付。

教育局 北市

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