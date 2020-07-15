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上學更安全！教部砸億元汰換133輛身障生交通車

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

為保障弱勢學生就學權益，教育部國教署每年補助各地方政府汰換及增購身心障礙學生交通車，包括含升降設備的大型及中型交通車、小型無障礙交通車，更區分為附側門升降座椅、附尾門輪椅升降機及小客貨車等。109年度至今已補助35輛，總經費6703萬元。

依學生交通車管理辦法規定，國小學生交通車的車齡不得逾出廠10年，國高中學生交通車車齡不得逾出廠15年。為協助各地方政府身心障礙學生交通車於報廢年度可順利銜接購置。國教署表示，108年度逐步放寬補助汰換標準，國小車齡限制降為出廠九年，國高中車齡限制降為出廠14年。108年度共投入1億4762萬元，補助17縣市汰舊換新身心障礙學生交通車98輛。

國教署表示，109年度持續補助，目前已協助14縣市汰換及增購身心障礙學生交通車35輛，總經費6703萬元。其中21輛陸續於今年12月底前達法定年限，另10輛雖未達法定年限，但基於身心障礙學生通勤安全及學校確有需求，考量車輛使用頻率、里程數及耗損情形，仍予以補助。

教育部

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