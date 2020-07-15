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新北首創醫護類職探中心 侯友宜勉學子：讀書不是唯一
新北市林口區佳林國中醫護類職業試探體驗中心今揭牌成立，結合耕莘健康管理專科學校開設「仿真電子嬰兒照護實作」、「生命徵象測量」與「高齡模擬體驗」，全國首創。市長侯友宜今到場體驗課程，幫電子嬰兒換尿布、餵奶、拍嗝，架式十足，他也勉勵所有學子，讀書不是唯一，找到職涯性向、發揮所長更重要。
侯友宜今下午至佳林國中醫護類職業試探體驗中心主持揭牌典禮，立委洪孟楷、市議員蔡淑君及鍾宏仁、林口區長藍品畯也到場見證，不但是全國首創醫護類職探中心，也象徵新北工業、商業、農業、家事、海事水產、藝術及醫護七大類職探中心全部到位，全國唯一。
侯友宜表示，今天7月15日也是世界青年技能日，藉由職探中心，在國中就幫助學生找到職涯性向，提早定位及學習，「讀書不是唯一，我最重視就是品德跟適性教育，希望幫每個孩子找到方向，將來在喜愛的工作領域擁有一技之長。」
佳林國中校長謝建成表示，林口有三大亮點產業，首先是醫療、醫護體系非常完整，第二是科技園區林立，第三是物流倉儲業發達，藉由職探中心的醫護體驗、物聯網及智慧科技，可幫助學生接軌在地產業。
教育局說，佳林國中職探中心提供「Home Care」、「CLOUD」及「Smart SHOP」等3大核心內容，其中「Home Care」結合耕莘健康管理專科學校開設「仿真電子嬰兒照護實作」、「生命徵象測量」與「高齡模擬體驗」；「CLOUD」配合手機平板，學習物聯網基本操作，智慧控制生活居家用品，並運用APP進行緊急醫療通知；「Smart SHOP」則是智能商店，透過科技展示無人商店的技術。
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