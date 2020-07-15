南投縣公立幼兒園教師甄選 68個名額吸引1300人報名

南投縣國小曁附設幼兒園教師聯合甄選初試今天在南投國中舉行，今年國小教師開缺50名，幼兒園開缺18名，超過1300人報考，競爭相當激烈，23日將複試，分為口試及教學演示，27日放榜，29日將會在名間國小進行公開分發。

副縣長陳正昇在縣府教育處長陸正威陪同下前往巡視考場，感謝承辦的名間國小行政團隊與南投國中提供考場，期望透過甄選能吸引更多優質教師加入教育行列。陳正昇說，他巡視考場時會發現有些教室真的很悶熱，考生揮汗考試實在是一大煎熬，期望中央盡快落實執行教室普設冷氣的政策，縣政府定會全力配合，提供考生及學生更好更舒適的校園學習環境。

今年教師甄選國小部分共有976人報考，缺考率為41%，幼兒園教師共352人報考，缺考率約為19.2%。小學教師甄選總計開缺50名，包括普通班一般生36名，普通班原住民籍生4名、英語專長6名、資訊專長4名。

幼兒園部分，普通班開缺18名，錄取率約為6.9%、幼兒園普通班原住民籍生2名。教育處提醒報考甄選未獲錄取者，若有意願擔任本縣代理教師，考生可於網路報名時提出申請，縣府將會列冊統一辦理介聘分發。