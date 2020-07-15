國際轉學生擬擴大開放 可招收各年級生入學

外籍生來台讀大學，教育部規定只能從大一或研究所新生方式入學，入學後再辦理學分抵免及提高編級。教育部表示，為提高外籍生來台就學意願及擴大生源，正規畫增修「外國學生來台就學辦法」，明定大專校院可招收外國學生入學各年級。

銘傳大學國際副校長劉國偉說，現在外籍生來台念大學都要從大一開始，還要交「回憶錄」（報名資料），有人可能因此卻步。未來變成類似「轉學」後，可直接轉到大二或大三。

「教育部這次修法，看到了招生的契機。」劉國偉說，除了大學生或大學肄業生，台灣也可積極招收周邊國家專科畢業生，例如二專畢業可直接讀大三。他以南韓為例，南韓有約兩百所專科學校，每年畢業生約廿萬人，但是只有百分之十上大學，「只要有一千人來台灣，不就夠了嗎？」、「日本短大有六百餘所，也是不可忽略的市場。」

龍華科技大學校長葛自祥說，這形同開放外國大學生可「轉學」到台灣，對生源增加當然有幫助。遠東科技大學教務長謝盛文說，私校當然希望招收更多外籍生彌補國內生源，不過最後得利的應該還是公立大學，畢竟私校在國外知名度遠低於國立大學，到私校的外籍轉學生還是有限。

此外，教育部也擬放寬外籍生可以二度來台念書。教育部表示，正規畫放寬曾來台就讀中小學、在國內停留未滿一年因故退學或喪失學籍，且無操行、學業成績不及格等遭退學的外籍生得再次重新申請來台就學，並以一次為限。