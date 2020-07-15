師鐸獎 張上淳等72人獲獎

教育部昨公布一○九學年師鐸獎獲獎名單，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳因推動醫學院改革等事蹟獲獎，是今年七十二位獲獎者之一。新竹縣竹北國小教師蔡宛芯也是得獎人，她六月布置畢業典禮會場時發生事故，因公殉職，教育部日前已赴蔡師告別式頒獎。

師鐸獎有七十二名獲獎者，教育部指出，包括校長十八名、教師五十四名。在教育階段別上，包括幼兒園兩名、國小廿四名、國中十五名、高中職廿名、特殊教育兩名、大專校院九名。

教育部表示，張上淳二○一三年起獲選該校醫學院院長，也獲選全國醫學院校長會議下的「新制醫學系工作小組」召集人。他花六年召集超過六十次會議以及十次大型研討會，每次都超過一百五十名醫學院校教師參加，讓台灣醫學教育順利邁入新的六年制學制。首屆六年制醫學生去年畢業，全國畢業生問卷調查顯示滿意度極高，醫師國考通過率也與過去七年制相同。

蔡宛芯六月布置學校畢典會場時，到頂樓檢查天花板，不慎從四樓高跌落不治。在蔡師的告別式中，已由教育部次長蔡清華代表蔡英文總統頒獎。

大湖農工林明錚是建築與室內設計專業教師，他今年第五度被推薦師鐸獎、第三度進入師鐸獎決審，終於得獎。林明錚表示，已累計百場大師專題講座經驗，不料二○一七年決審面試時，因電腦中毒無法播放簡報，在返家路上相當難過。過去雖有落選經驗，始終感謝校長、家長和學生的鼓勵。

師鐸獎九月廿八日教師節將在陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，獲獎名單已公告於「良師興國」網站。