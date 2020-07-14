遠距教學、偏鄉資訊教育推手 都是今年師鐸獎得主

教育部今天公布109學年師鐸獎獲獎名單，疫情期間推動遠距教學的推手、新北市三峽區龍埔國小教師施信源，以及長期投入偏鄉資訊教育的成功大學資工系教授蘇文鈺都是今年獲獎者。今年9月28日教師節當天在陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，獲獎名單已公告於「良師興國」網站。

今年師鐸獎共72名獲獎者，包括校長18名、教師54名。在教育階段別上，幼兒園兩名、國小24名、國中15名、高中職20名、特殊教育2名、大專校院九名。

教育部表示，今年師鐸獎選拔分初審、決審兩階段，經各縣市政府及教育部相關單位等受理報名初審後，依限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士等代表組成17人決審小組，參酌被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、投注教育奉獻度、對社會影響度，以及行政合作與公共關係等遴選標準，就163名候選人逐一進行書面資料審查及面談，經過嚴格評選，選拔出72名獲獎者。

師鐸獎將於今年教師節頒獎，教育部表示，獲獎者可獲頒總統獎座一座、行政院院長獎章一座及教育部部長獎狀一幀，並安排出國考察及請所屬主管教育機關記功一次。獲獎教師的故事也將登錄於教育家部落格「人物故事」專區供民眾參閱。