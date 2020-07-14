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境外生來得慢又少 大學籲全面解禁、勿錯失暑假黃金期

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
境外生入境人數遠不如預期，大學表示，各校在暑假期間已淨空宿舍，作爲境外生檢疫場所，但距離9月開學剩50天，仍有近萬名境外生未來台，籲政府加速解禁，開放新生及他國境外生來台，「別錯失檢疫黃金期」。報系資料照
境外生入境人數遠不如預期，大學表示，各校在暑假期間已淨空宿舍，作爲境外生檢疫場所，但距離9月開學剩50天，仍有近萬名境外生未來台，籲政府加速解禁，開放新生及他國境外生來台，「別錯失檢疫黃金期」。報系資料照

境外生入境人數遠不如預期，大學表示，各校在暑假期間已淨空宿舍，作爲境外生檢疫場所，但距離9月開學剩50天，仍有近萬名境外生未來台，籲政府加速解禁，開放新生及他國境外生來台，「別錯失檢疫黃金期」。

文化大學教務長方元沂表示，該校規劃暑期有獨棟宿舍可進行檢疫，最多一次可容納149位境外生，但該校目前僅17位學生核准來台，其中有5人已入境，12人尚未入境，多數空間仍派不上用場。

方元沂表示，目前各校境外生來台腳步緩慢，就怕境外生全擠在8、9月，甚至有學生會因此來不了，盼政府加速解禁步伐，「尤其是新生」，主因是新生若未趕上9月註冊，可能連帶影響明年國際招生。

實踐大學陳振貴也說，暑假剩不到2個月，「要摸到什麼時候才開放？」他表示，多數學校都已完成新生招生、也寄出錄取通知，但境外生多有他國學校的選擇，已有學生因等不到入境期程，放棄我國入學機會，盼政府儘速提出新生解禁時間點。

中興大學校長薛富盛則說，該校有800多位境外生，只要在安全的前提下，樂見政府加速解禁境外生來台，但原則是防疫優先，「不應讓少數境外生，影響整體社會」。

對此，教育部回應，將視檢疫情形及各校防疫量能研議暑假期間開放新生入境。

宿舍 實踐大學 文化大學

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