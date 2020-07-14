境外生解禁滿月在即 2.6萬境外生僅1％抵台檢疫

蔡政府6月17日正式宣布，開放各大學境外學位生分批返台，2萬6000多名未入境的境外生來台就學現曙光。但如今開放即將滿月，教育部最新統計，目前僅284位境外生已入境進行檢疫，相當於僅約1％的境外生抵台，人數遠不如外界預期。

根據教育部規劃，上月率先開放香港、澳門、越南、泰國等11國或地區的各學制應屆畢業生來台，共2238人符合資格；陸續到本月上旬再新增馬來西亞、新加坡、日本、韓國等，總計18國及地區境外生可來台，且非109學年度新生皆可來台，符合資格者已增至6791人。

至於境外生人數最多的中國大陸，以及印尼、歐美地區國家，目前仍未能入境台灣。

但儘管符合核准資格的境外生愈來愈多，來台的境外生卻不如預期，截至今天教育部統計，已獲核准來台的學生僅342人，實際來台者僅284位境外生。在機場接機的大學職員也表示，每日入境常為個位數，甚至有時掛蛋。

各大學分析，境外生返台人數會這麼低，主因可分為三項。一是返台動機不足，實踐大學校長陳振貴舉例，因全球疫情肆虐，儘管台灣是防疫模範生，境外生出國就學意願仍受到影響，尤其部分應屆畢業生已透過遠距教學修畢學分，剩下的離校手續乾脆請同學代辦，該校38位應畢境外生僅11人返台。

二是返台流程複雜，文大教務長方元沂舉例，首批境外生檢疫必須入住防疫旅館，費用動輒萬元，比起用學校宿舍檢疫僅數千元，不少境外生卻步。陳振貴也說，境外生核准SOP複雜，大學提交名單給教育部後，要呈中央疫情指揮中心核准，教育部再轉知各校通知學生可否回來，不少境外生仍在觀望、不敢下訂來台機票。

三是政策解禁速度慢，台科大校長廖慶榮說，9月開學前，是各大學境外生來台的最佳時機，因學校有空間，也有人力協助檢疫工作，但目前僅部分國家的應屆畢業生、舊生，新生仍不能來台，站在學校端的立場，應趁早解禁。

對於各大學呼籲官方放寬入境資格，指揮中心指揮官陳時中表示，指揮中心已訂出開放境外生原則，實行細節都交由教育部評估、規畫。教育部則表示，下一波開放入境國家及地區仍在研議中，暑假則會再開放109學年度新生入境。