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體育老師林月華看出學生潛力 讓問題學生成為職籃新秀

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市建德國中沒有體育班，但校內籃球隊在體育老師林月華帶領下，成績耀眼。圖／林月華提供
基隆市建德國中沒有體育班，但校內籃球隊在體育老師林月華帶領下，成績耀眼。圖／林月華提供

基隆市建德國中沒有體育班，但體育老師林月華把籃球隊帶出名號，曾抱回全國中小學運動會亞軍獎盃。今年加盟ABL職籃寶島夢想家隊的王柏智，曾是建德國中老師眼中的頭痛人物，林月華當年察覺他受誤解，還激發出他的潛力，讓問題學生成為職籃新星。

林月華學生時代加入高雄五福國中壘球隊，不只展現運動天賦，教練發現她會觀察隊手狀態，認為她適合當體育老師。

靠著棒壘專長，林月華就讀台灣體專，並到建德國小當體育代課老師，遇到愛打棒球的籃球老師，兩人互補教學，林月華修正人生軌道，成為籃球教練。就讀國立台灣體育學院時，改到建德國中擔任體育老師。

林月華的教育熱忱和成就受肯定，今年獲頒教育部「杏壇芬芳獎」。日前她到南投中興新村領獎，王柏智現身，師徒驚喜相逢。

林月華說，王柏智讀國中時，一度是老師眼中的問題人物，因他會隨身帶美工刀，連被沒收9把，被戲稱「九把刀」。經過側面了解，發現王和其他同學有誤會，擔心校外人士找麻煩才帶刀防身，出面排解。王柏智後來加入籃球隊，在校園馳聘球場，今年展開職籃生涯。

林月華說，現在的年輕人喜歡待在冷氣房玩3C產品，打籃球要流汗，要吃得了苦球技才會進步，學生肯練球要先肯定。但她告訴學生，體力會有消長，靠打球能風光多久？希望學生愛打球，也要有好的人格，人生才不會走偏。

建德國中沒有體育班，資源相對匱乏，但球隊仍成績傲人，曾擊敗基隆市有體育班的傳統強隊，代表基隆市在全國賽為基隆增光。

基隆市建德國中沒有體育班，但校內籃球隊在體育老師林月華帶領下，成績耀眼。圖／林月華提供
基隆市建德國中沒有體育班，但校內籃球隊在體育老師林月華帶領下，成績耀眼。圖／林月華提供
基隆市建德國中體育老師林月華教育熱忱和成就受肯定，今年獲頒「杏壇芬芳獎」。圖／林月華提供
基隆市建德國中體育老師林月華教育熱忱和成就受肯定，今年獲頒「杏壇芬芳獎」。圖／林月華提供
基隆市建德國中體育老師林月華教育熱忱和成就受肯定，今年獲頒「杏壇芬芳獎」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市建德國中體育老師林月華教育熱忱和成就受肯定，今年獲頒「杏壇芬芳獎」。記者邱瑞杰／攝影

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