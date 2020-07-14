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師鐸獎72人獲選張上淳也入列 新北獲獎數冠全國
教育界最高榮譽「師鐸獎」名單揭曉，今年共有72人獲獎，「防疫五月天」之一的台灣大學副校長張上淳也入列，其中新北市共有8名教育人員榮獲殊榮，人數全國最多，橫跨各教育階段。
新北市教育局長張明文表示，此次新北市獲獎的8位人員，包含2位校長、5位教師及1名軍訓教官，皆是在教育崗位上全心奉獻心力的典範，能夠與這群夥伴共事服務，新北市與有榮焉。
其中，板橋國小校長林義祥服務逾30年，期間完成校舍重建，讓120年的校園煥然一新，並解決遭占用50年的校地問題；永和國中今年則有兩位人員獲獎，校長陳玉芬自擔任教職以來皆服務於永和國中，以「幫助每一個孩子成功」為心願，讓每一個孩子用自信站上他們所屬的舞台，另一位楊君方老師熱愛閱讀教育，帶領學校團隊榮獲教育部閱讀磐石獎，透過國文課的情意教學，幫助孩子走出被傳統性別意識困擾的陰影。
龍埔國小施信源老師則投身資訊融入教學、差異化與混齡學習，發願翻轉偏鄉教育，107年留職停薪借調至花蓮縣三民國小，成為全國首位跨縣市借調擔任公辦民營學校的校長；莒光國小周理慧老師擔任級任導師33年，大愛電視台更曾以她為主角，敘述用愛幫助長期被霸凌的女孩不再懼學的故事；深坑國小附幼主任茉莉為全國師鐸獎惟二入選的幼兒園教師，與幼兒相處將近30年，107年獲得教育部教學卓越金質獎肯定。
林口高中今年也有2位人員同時獲得師鐸獎，胡裕仁老師專注於數學與科普教育，不斷設計教具，擁有17件教具專利，並免費發送4500組給全國高中職數學教師；何晋霖教官則為教育部推薦獲選之軍訓教官，積極投身於學生藥物濫用防制工作，獲遴選為「反毒知能研習宣教」講師，並輔導高關懷學生完成學業。
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