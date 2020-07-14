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師鐸獎72人獲選張上淳也入列 新北獲獎數冠全國

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
教育界最高榮譽「師鐸獎」名單揭曉，今年共有72人獲獎，「防疫五月天」之一的台灣大學副校長張上淳也入列。 圖／中央流行疫情指揮中心提供
教育界最高榮譽「師鐸獎」名單揭曉，今年共有72人獲獎，「防疫五月天」之一的台灣大學副校長張上淳也入列。 圖／中央流行疫情指揮中心提供

教育界最高榮譽「師鐸獎」名單揭曉，今年共有72人獲獎，「防疫五月天」之一的台灣大學副校長張上淳也入列，其中新北市共有8名教育人員榮獲殊榮，人數全國最多，橫跨各教育階段。

新北市教育局長張明文表示，此次新北市獲獎的8位人員，包含2位校長、5位教師及1名軍訓教官，皆是在教育崗位上全心奉獻心力的典範，能夠與這群夥伴共事服務，新北市與有榮焉。

其中，板橋國小校長林義祥服務逾30年，期間完成校舍重建，讓120年的校園煥然一新，並解決遭占用50年的校地問題；永和國中今年則有兩位人員獲獎，校長陳玉芬自擔任教職以來皆服務於永和國中，以「幫助每一個孩子成功」為心願，讓每一個孩子用自信站上他們所屬的舞台，另一位楊君方老師熱愛閱讀教育，帶領學校團隊榮獲教育部閱讀磐石獎，透過國文課的情意教學，幫助孩子走出被傳統性別意識困擾的陰影。

龍埔國小施信源老師則投身資訊融入教學、差異化與混齡學習，發願翻轉偏鄉教育，107年留職停薪借調至花蓮縣三民國小，成為全國首位跨縣市借調擔任公辦民營學校的校長；莒光國小周理慧老師擔任級任導師33年，大愛電視台更曾以她為主角，敘述用愛幫助長期被霸凌的女孩不再懼學的故事；深坑國小附幼主任茉莉為全國師鐸獎惟二入選的幼兒園教師，與幼兒相處將近30年，107年獲得教育部教學卓越金質獎肯定。

林口高中今年也有2位人員同時獲得師鐸獎，胡裕仁老師專注於數學與科普教育，不斷設計教具，擁有17件教具專利，並免費發送4500組給全國高中職數學教師；何晋霖教官則為教育部推薦獲選之軍訓教官，積極投身於學生藥物濫用防制工作，獲遴選為「反毒知能研習宣教」講師，並輔導高關懷學生完成學業。

永和國中校長陳玉芬以「幫助每一個孩子成功」為心願，自擔任教職以來皆服務於永和國中。圖／新北市教育局提供
永和國中校長陳玉芬以「幫助每一個孩子成功」為心願，自擔任教職以來皆服務於永和國中。圖／新北市教育局提供
龍埔國小教師施信源投身資訊融入教學、差異化與混齡學習，更發願要翻轉偏鄉教育。圖／新北市教育局提供
龍埔國小教師施信源投身資訊融入教學、差異化與混齡學習，更發願要翻轉偏鄉教育。圖／新北市教育局提供
永和國中教師楊君方熱愛閱讀教育，帶領學校團隊榮獲教育部閱讀磐石獎。圖／新北市教育局提供
永和國中教師楊君方熱愛閱讀教育，帶領學校團隊榮獲教育部閱讀磐石獎。圖／新北市教育局提供
深坑國小附幼主任簡茉莉是本次全國師鐸獎惟二入選的幼兒園教師代表。圖／新北市教育局提供
深坑國小附幼主任簡茉莉是本次全國師鐸獎惟二入選的幼兒園教師代表。圖／新北市教育局提供
林口高中教官何晋霖積極投身於學生藥物濫用防制工作。圖／新北市教育局提供
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教育部 教官 張上淳 師鐸獎

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