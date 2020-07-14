開放滿月境外生入境不到1％ 陳時中回應再放寬可能性
境外生開放滿月，目前開放18個低風險及中低風險國家地區應屆畢業生可回台，但過去一個月返台人數卻不到全體境外生1%，僅282人，各大學及境外生不斷呼籲進一步放寬檢疫規格，但指揮中心指揮官陳時中僅表示，已將開放境外生原則訂好，實行細節都交由教育部評估、規劃。
指揮中心上月17日宣布，第一波開放越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹等11個低風險國家地區的應屆畢業生，原預計約2238名境外生可入境；7月8日起再納入5個中低感染風險國家地區，同步開放在學生均得入境，不再僅限應屆畢業生。
目前境外生抵達台灣後，機場檢疫人員都會確認境外生是否有發燒或新冠肺炎疑似相關症狀，有症狀者將由專門通道送往醫院採檢；入境無症狀者交通方式為學校專車或防疫計程車，檢疫場所地點以校外防疫旅館優先，需完成十四天居家檢疫，學校專責小組也會每天關心學生健康。
教育界提議放寬檢疫規格、讓隔離檢疫模式更友善，鼓勵更多境外生進來，別讓境外生卻步，影響其受教權，陳時中說，以指揮中心的立場，開放境外生入境核心理念就是不會縮短居家檢疫十四天的天數，境外生入境檢疫模式未來可放寬到什麼地步，需交由教育部去評估、規劃。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言