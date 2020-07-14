開放滿月境外生入境不到1％ 陳時中回應再放寬可能性

境外生開放滿月，目前開放18個低風險及中低風險國家地區應屆畢業生可回台，但過去一個月返台人數卻不到全體境外生1%，僅282人，各大學及境外生不斷呼籲進一步放寬檢疫規格，但指揮中心指揮官陳時中僅表示，已將開放境外生原則訂好，實行細節都交由教育部評估、規劃。

指揮中心上月17日宣布，第一波開放越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹等11個低風險國家地區的應屆畢業生，原預計約2238名境外生可入境；7月8日起再納入5個中低感染風險國家地區，同步開放在學生均得入境，不再僅限應屆畢業生。

目前境外生抵達台灣後，機場檢疫人員都會確認境外生是否有發燒或新冠肺炎疑似相關症狀，有症狀者將由專門通道送往醫院採檢；入境無症狀者交通方式為學校專車或防疫計程車，檢疫場所地點以校外防疫旅館優先，需完成十四天居家檢疫，學校專責小組也會每天關心學生健康。

教育界提議放寬檢疫規格、讓隔離檢疫模式更友善，鼓勵更多境外生進來，別讓境外生卻步，影響其受教權，陳時中說，以指揮中心的立場，開放境外生入境核心理念就是不會縮短居家檢疫十四天的天數，境外生入境檢疫模式未來可放寬到什麼地步，需交由教育部去評估、規劃。