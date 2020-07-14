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竹市新校園運動全面健檢340棟校舍 下一波再改建5校舍

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
為讓師生、建築師面對面討論，教育處日前舉辦109年新校園運動工作營，邀請建築師協助師生激發更多校舍想像。圖／新竹市政府提供
為讓師生、建築師面對面討論，教育處日前舉辦109年新校園運動工作營，邀請建築師協助師生激發更多校舍想像。圖／新竹市政府提供

新竹市府已投入48.5億元推動新校園運動，市長林智堅今宣布，目前已獲中央補助4億元經費，下一波將針對茄苳國小、港南國小、新竹市立幼兒園、光武國中、新竹國小附設幼兒園等5校進行校舍改善與新建，總經費約4.5億元；此外，市府全面「健檢」竹市46校340棟校舍，目前耐震係數不足的老舊校舍都已納入重建補強規劃，並編列預算，將用心打造安全又貼心的校園建築

教育處指出，推動新校園運動首先針對校舍的安全性，以國教署規定的耐震係數1以上為標準，針對轄內46校340棟校舍採全面「到校健檢」方式，並將所有校舍納入耐震補強、拆除重建相關計畫，至今已完成改善29棟校舍，共有44棟持續辦理整建工程。

教育處表示，新一波新校園運動就是讓校舍更加「貼心」，目前各校師生都已經凝聚對校舍想法，未來發包後將與設計師再度研商，盼能打造出符合師生需求校舍。

為讓師生、建築師面對面討論，教育處日前舉辦109年新校園運動工作營，邀請建築師協助師生激發更多校舍想像，新竹國小附設幼兒園、光武國中、港南國小、新竹市立幼兒園的師生代表也都與會，針對全新校舍進行發想與討論。

光武國中師生喊出貫通校園的空中走廊，校長林茂成說，光武國中未來預計新增至少3成學生，因此新增校舍，又擔心壓縮學生空間，經師生、建築師討論後，提出在新校舍一樓挑高打造出風雨球場，讓學生在此活動，且為串連各棟校舍與操場，也希望新增空中走廊，縮短師生移動到操場或各大樓的時間。

另外，新竹市立幼兒園長彭欣怡說，家長的接送交通動線一直是學校課題，幼兒園校舍重建，老師們提出學生接送「得來速」想法，未來園內希望有一條南北向交通要道，舒緩幼兒園周邊交通，也保障家長接送幼兒安全。

市府指出，已獲中央補助4億元經費，下一波將針對茄苳國小、港南國小、新竹市立幼兒園、光武國中、新竹國小附設幼兒園等5校進行校舍改善與新建。圖／新竹市政府提供
市府指出，已獲中央補助4億元經費，下一波將針對茄苳國小、港南國小、新竹市立幼兒園、光武國中、新竹國小附設幼兒園等5校進行校舍改善與新建。圖／新竹市政府提供

幼兒園 新竹 建築

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