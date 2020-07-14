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張上淳獲頒今年師鐸獎 台大連2年有副校長獲獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大副校長張上淳獲頒109年師鐸獎。本報資料照片
台大副校長張上淳獲頒109年師鐸獎。本報資料照片

教育部今天公布109學年師鐸獎獲獎名單，台灣大學繼副校長周家蓓獲頒去年師鐸獎後，另一副校長張上淳今年入列，是今年72個獲獎者之一。今年9月28日教師節當天在陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，獲獎名單已公告於「良師興國」網站。

今年師鐸獎共72名獲獎者，包括校長18名、教師54名。在教育階段別上，幼兒園兩名、國小24名、國中15名、高中職20名、特殊教育2名、大專校院九名。

教育部表示，今年師鐸獎選拔分初審、決審兩階段，經各縣市政府及教育部相關單位等受理報名初審後，依限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士等代表組成17人決審小組，參酌被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、投注教育奉獻度、對社會影響度，以及行政合作與公共關係等遴選標準，就163名候選人逐一進行書面資料審查及面談，經過嚴格評選，選拔出72名獲獎者。

師鐸獎將於今年教師節頒獎，教育部表示，獲獎者可獲頒總統獎座一座、行政院院長獎章一座及教育部部長獎狀一幀，並安排出國考察及請所屬主管教育機關記功一次。獲獎教師的故事也將登錄於教育家部落格「人物故事」專區供民眾參閱。

教育部 師鐸獎 教師節 張上淳 台大

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