聽新聞
test
0:00 / 0:00
張上淳獲頒今年師鐸獎 台大連2年有副校長獲獎
教育部今天公布109學年師鐸獎獲獎名單，台灣大學繼副校長周家蓓獲頒去年師鐸獎後，另一副校長張上淳今年入列，是今年72個獲獎者之一。今年9月28日教師節當天在陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，獲獎名單已公告於「良師興國」網站。
今年師鐸獎共72名獲獎者，包括校長18名、教師54名。在教育階段別上，幼兒園兩名、國小24名、國中15名、高中職20名、特殊教育2名、大專校院九名。
教育部表示，今年師鐸獎選拔分初審、決審兩階段，經各縣市政府及教育部相關單位等受理報名初審後，依限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士等代表組成17人決審小組，參酌被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、投注教育奉獻度、對社會影響度，以及行政合作與公共關係等遴選標準，就163名候選人逐一進行書面資料審查及面談，經過嚴格評選，選拔出72名獲獎者。
師鐸獎將於今年教師節頒獎，教育部表示，獲獎者可獲頒總統獎座一座、行政院院長獎章一座及教育部部長獎狀一幀，並安排出國考察及請所屬主管教育機關記功一次。獲獎教師的故事也將登錄於教育家部落格「人物故事」專區供民眾參閱。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言