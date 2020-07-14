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翻轉教育榮獲肯定 嘉縣兩校教師獲頒師鐸獎

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣文昌國小校長賴英杰（最前面第一位）日前榮獲教育部師鐸獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文昌國小校長賴英杰（最前面第一位）日前榮獲教育部師鐸獎。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣文昌國小校長賴英杰及雙溪國小附幼老師蔡瑾靜日前榮獲教育部師鐸獎，嘉義縣教育處表示，兩位教師都因在翻轉教育、深耕偏鄉、創新教學不同面向的努力而獲獎，他們用滿滿的熱誠領導學校團隊、用愛心與耐心教育學子，成就孩子的未來，將於教師節當日接受總統表揚。

賴英杰從老師、主任到校長奉獻教育30年，藉由學習型社區計畫推動，從教育、產業、經濟與社會關懷層面，點燃社區的熱情與活力，讓學校與社區緊密結合，開創更多的亮點，擔任安東國小校長期間，面對少子化，卻能帶領國小學生人數逆勢成長增班，每年招生達160%。

蔡瑾靜對偏鄉教育的付出與堅持、對幼兒全心的愛，以及同事的合作與家長的照顧，讓雙溪附幼從面臨廢班的危機，到成為一所教育部教學卓越認證的「金質獎」園所，吸引學區外的家長跨區排隊抽籤就讀，蔡瑾靜的課程特色強調與在地文化結合，她也無私分享課程發展、教學創新、教材研發成果至全國各縣市。

教育處長陳添丁表示，師鐸獎獲獎教師除接受總統表揚，縣府將於教師節前夕辦理縣內表揚大會，感謝基層教師對教育的無私奉獻，未來教育處將扮演催化角色，持續發掘更多動人的師生故事，作為教師間相互見習成長的楷模，引領嘉義縣教育邁向更好。

師鐸獎選拔分為初審及決審兩階段，初審階段由縣府組成評選小組，評選各校推薦85名教師，再由教育部邀集學者、專家及社會公正人士等代表組成決審小組，根據被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導等標準，進行書面資料審查及入圍教師面談，選拔出72名獲獎者。

嘉義縣雙溪國小附幼老師蔡瑾靜日前榮獲教育部師鐸獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣雙溪國小附幼老師蔡瑾靜日前榮獲教育部師鐸獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文昌國小校長賴英杰日前榮獲教育部師鐸獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文昌國小校長賴英杰日前榮獲教育部師鐸獎。圖／嘉義縣政府提供

教育部 嘉義 師鐸獎

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