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苗栗縣江成斌、張智欣勇奪師鐸獎 地方：實至名歸

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
今年師鐸獎得主照南國小老師江成斌（中）結合閱讀及藝術與人文的美學，帶領學生製作青春第二課人物道具。圖／苗栗縣政府提供
今年師鐸獎得主照南國小老師江成斌（中）結合閱讀及藝術與人文的美學，帶領學生製作青春第二課人物道具。圖／苗栗縣政府提供

教育部公布今年「師鐸獎」名單，苗栗縣照南國小老師江成斌及頭份市興華高中圖書館主任張智欣獲獎，地方人士都認為實至名歸，縣長徐耀昌感謝兩位老師無私的奉獻，為教育埋下希望的種子，並期待有更多優秀的老師被肯定。

苗栗縣政府教育處指出，江成斌結合閱讀與藝術人文的美學進行課程創新，讓學童進入美感生活，並能尊重不同背景的學童進行學習輔導，更從同理心出發，運用班級經營及多元教學策略，例如心智圖、美感課程及班級旅行等方式，改變學生的觀念及建立自信，教學的熱忱令人感動。

張智欣身教代替言教，成為學生的典範，10年來運用多元的閱讀視角拓展學生視野，辦理多元化閱讀教學活動，深耕閱讀文化，培養寫作能力，學生屢在苗栗文狀元比賽奪下佳績，從零到有規畫社區共讀站，形塑學校閱讀氛圍，讓共讀站成為家長社區與學生的橋梁。

此外，新課綱推動之際，張智欣主動推展學生自主學習課程，透過系統化方式逐步進行，讓師生對新課綱自主學習的課程有方向感及可執行的策略，獲得高度肯定。

今年師鐸獎得主興華高中圖書館主任張智欣（中） 運用多元的閱讀視角，培養寫作能力，學生在文狀元比賽獲得佳績。圖／苗栗縣政府提供
今年師鐸獎得主興華高中圖書館主任張智欣（中） 運用多元的閱讀視角，培養寫作能力，學生在文狀元比賽獲得佳績。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 課綱 徐耀昌

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