快訊

熱帶性低氣壓突現家門口！明最接近台灣 不排除登陸

遽增的「惡意外國影響」：FBI局長揭露中共對美攻勢

回應聯合國永續發展精神 國中生發表魚菜共生研究成果

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎攝影

台南市新市國中自然科教師帶領學生研習跨領域專業，發展出系列「魚菜共生探究課程」，不但符合108新課綱校訂課程統整性探究發展的複雜要求，課程目標更回應聯合國永續發展精神，上午舉辦成果發表會。

市府教育局長鄭新輝到校見證，稱讚新市國中的魚菜共生探究課程，透過學生動手設計環保回收材料小型魚菜共生系統，增進學生對地球永續發展有深刻的反思與行動實踐，展現彈性學習課程的深度影響力。

新市國中1、2年級學生今年都學習魚菜共生系統製作，今天展示6組比賽得獎作品，各組學生講解設計理念與創作過程，如何突破困難解決問題的心路歷程，不少學生侃侃而談，展現大將之風與紮實學習成果。

校長薛英斌表示，感謝南科管理局特色教學計畫贊助經費與遠東科大環境能資源研究中心技術支援，這些都是學校發展彈性學習課程重要的跨系統支持。針對新學年課程，將在學校生態池旁建置兩座魚菜共生小型農場，呈現介植式、管耕及浮筏氏三種種植方法，學校透過由上而下的行政支持及由下而上的教師專業學習社群，匯聚這兩股力量，支持教師彼此合作與分享教學經驗，提升教師專業成長，期盼教師回到課堂中實踐，持續彼此扶持。

老師楊啟宗說，學生透過「魚菜共生」簡易循環系統的觀察與實作，學習認知資源循環的理念並體驗永續的生產消費模式。胡金清老師協助魚菜共生小型系統設計與組裝，增進參與老師專業，透過課程指導學生自行設計，培養學生創意解決問題實作能力。學生小組合作以環保回收材料自行設計產出作品，展現合作、創意與解決問題能力，令人驚艷。

鄭新輝表示，BASIC是教育局扎根學生學力基礎的五大教育發展方向，其中的S(Solving complex problem)就是希望培養學生問題解決的關鍵能力，並且期待的不只是菁英學生，而是所有學生都能透過這樣的探究課程培養適應現在生活的核心素養。

回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎</p><!--6--><p> ／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎

／攝影

回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎</p><!--9--><p> ／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎

／攝影

回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影
回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影

教育局

延伸閱讀

台南正式教師缺額愈來愈少 老師：想考上比登天難

熱到汗疹、抓破皮、中暑 老師：擔心的是學生專心程度

太離譜！台南兩名男教練 性侵3名男學生

黃偉哲提閱讀GDP新構想 台南首創K到12閱讀理解平台

相關新聞

禮義廉恥=威權復辟？家長團體：進化3.0版已符應新課綱

高雄市家長協會去年發起「家長團體自發自費」，為各級學校設立品格標語，許多學校都選擇「禮義廉恥」，希望能「由形入心」潛移默...

爵士鼓列教甄被疑「綁標」 這所學校音樂課與眾不同

高雄師大附中去年甄選音樂老師，「爵士鼓」列為實作項目，引來民眾檢舉「綁標」，質疑難道是為特定人士量身訂做？還在社群引起討...

109學年72名師鐸獎得主出爐 她先走了一步

教育部今天公布109學年師鐸獎獲獎名單，共有72名獲獎者，包括校長18名、教師54名。在教育階段別上，幼兒園兩名、國小2...

回應聯合國永續發展精神 國中生發表魚菜共生研究成果

台南市新市國中自然科教師帶領學生研習跨領域專業，發展出系列「魚菜共生探究課程」，不但符合108新課綱校訂課程統整性探究發...

因為一封信 蘇貞昌專程到宜蘭搭帆船圓海洋之子夢

宜蘭縣岳明國小「樂觀小帆手．海洋台灣夢」帆船繞島，今天上午10點在蘇澳港13號碼頭啟航，展開27天共1500公里航行，小...

新北市長獎得主 妥瑞兒陳芷芸 目標女版費德勒

新北市教育局昨、今兩天在市府舉行108學年度畢業生市長獎頒獎典禮，國小組有1948人獲獎、國高中職有2750人。其中三重...

美英澳程式設計教育5歲就起跑 台灣晚了8年

資訊力將是國力基礎，全球都在推動程式設計教育，108課綱首將程式設計納為國、高中資訊必修課，讓程式設計教育下延到中學。資...

師資不足選修課難多元 高中資訊課淪APCS培訓班

大學端期待高中文科、理科學生都要懂科技，全國近600校系111學年甄試要看高中生的科技領域修課紀錄，當中傳統社會組科系占...

畢典遇空襲！日本奶奶等了75年 回母校領畢業證書圓夢

台北市私立靜修中學擁有百年歷史，其中，91歲日籍校友川瀨富子，因二戰緣故無法領取畢業證書，耿耿於懷，今天終於領取遲來的畢...

教育部補助4300萬 成立智慧機械人才培育中心

教育部宣布，補助4300萬元給勤益科技大學設立的「智慧機械關鍵模組試量產與測試技術研發及人才培育類產線基地」今天正式落成...

【108課綱周年】莊福泰：教改動力來自孩子的改變

高雄市鼓山高中的自然科課堂，校長莊福泰帶著學生做蠟燭燃燒實驗，留給學生足夠的時間去觀察、討論蠟燭的光和熱，再讓學生發表觀...

流標11次！屏東縣北葉國小新建幼兒園與共讀站 今動土

屏東縣瑪家鄉北葉國小新建幼兒園暨社區工讀站工程，歷經11次流標，終於在今年4月下旬招標成功，今舉行動土典禮，工期360天，預計明年7月完工。屏東縣長潘孟安說，瑪家鄉的公幼比例是全屏東縣最高鄉鎮市，高達7成，包括有鄉立托兒所、長治百合國小、佳義國小與北葉國小等，未來持續朝幼兒托育公共化為目標。

熱門新聞

大學畢業就考公營企業會後悔嗎？ 過來人心聲揭現實面

扯！期末考題雷同小考 草屯國一生重考國文惹議

兒期末考試數學遭扣14分 爸反讚天才想裱框

佛系出題？北巿國中期末考題爆雷同 校方緊急重考

108課綱調查╱升學制度 整垮素養教學

畢典遇空襲！日本奶奶等了75年 回母校領畢業證書圓夢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。