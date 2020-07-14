回應聯合國永續發展精神 國中生發表魚菜共生研究成果

台南市新市國中自然科教師帶領學生研習跨領域專業，發展出系列「魚菜共生探究課程」，不但符合108新課綱校訂課程統整性探究發展的複雜要求，課程目標更回應聯合國永續發展精神，上午舉辦成果發表會。

市府教育局長鄭新輝到校見證，稱讚新市國中的魚菜共生探究課程，透過學生動手設計環保回收材料小型魚菜共生系統，增進學生對地球永續發展有深刻的反思與行動實踐，展現彈性學習課程的深度影響力。

新市國中1、2年級學生今年都學習魚菜共生系統製作，今天展示6組比賽得獎作品，各組學生講解設計理念與創作過程，如何突破困難解決問題的心路歷程，不少學生侃侃而談，展現大將之風與紮實學習成果。

校長薛英斌表示，感謝南科管理局特色教學計畫贊助經費與遠東科大環境能資源研究中心技術支援，這些都是學校發展彈性學習課程重要的跨系統支持。針對新學年課程，將在學校生態池旁建置兩座魚菜共生小型農場，呈現介植式、管耕及浮筏氏三種種植方法，學校透過由上而下的行政支持及由下而上的教師專業學習社群，匯聚這兩股力量，支持教師彼此合作與分享教學經驗，提升教師專業成長，期盼教師回到課堂中實踐，持續彼此扶持。

老師楊啟宗說，學生透過「魚菜共生」簡易循環系統的觀察與實作，學習認知資源循環的理念並體驗永續的生產消費模式。胡金清老師協助魚菜共生小型系統設計與組裝，增進參與老師專業，透過課程指導學生自行設計，培養學生創意解決問題實作能力。學生小組合作以環保回收材料自行設計產出作品，展現合作、創意與解決問題能力，令人驚艷。

鄭新輝表示，BASIC是教育局扎根學生學力基礎的五大教育發展方向，其中的S(Solving complex problem)就是希望培養學生問題解決的關鍵能力，並且期待的不只是菁英學生，而是所有學生都能透過這樣的探究課程培養適應現在生活的核心素養。 回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影 回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影 回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果。記者周宗禎／攝影 回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎

／攝影 回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎／攝影 回應聯合國永續發展精神，新市國中生發表魚菜共生探究成果，第一名作品讓外賓驚艷。記者周宗禎