禮義廉恥=威權復辟？家長團體：進化3.0版已符應新課綱

高雄市家長協會去年發起「家長團體自發自費」，為各級學校設立品格標語，許多學校都選擇「禮義廉恥」，希望能「由形入心」潛移默化孩子。雖然這四個字引起民代質疑是威權復辟，但家長團體表示，禮義廉恥早已與時俱進到3.0版，並符應12年國教課綱的精神。

高雄市家長協會理事長洪志和表示，協會發起的這項活動，也帶起多縣市家長團體的風潮。政治有時太過複雜，就算有人願意捐錢，也要有學校願意掛才行，所以由家長團體發起，由下而上的來推動設立品格標語，就比較不會有由上而下的爭議。

洪志和說，一般人對「禮義廉恥」的認識，最初的1.0版應該是管仲版，出自管子‧牧民篇；2.0版是國民政府時代的新生活運動共通校訓，很多人都背過「禮為規規矩矩的態度，義為正正當當的行為，廉是清清白白的辨別，恥是切切實實的覺悟」，這也是比較引起威權復辟爭議的部分。不過現在全國家長會長聯盟推動的3.0版，已經有了新解，也順應現有的社會狀況。

洪志和說，全國家長會長聯盟提出的「禮義廉恥3.0版」，智庫召集人王立昇強調「禮是尊重互敬，義是誠信共好，廉是得所應得，恥是自省覺悟」。這個內在的修養符應12年國教課綱「自發、互動、共好」的精神，並將「得其所應得」的公義價值納入其中。

高雄市教育局表示，高雄市長期在各校推動「品德實踐運動」，績優學校則推薦到教育部評選品德促進學校，另外也配合推動佛光山的三好校園。在校園推動禮義廉恥，也需兼顧新的核心思想及價值，非教規式的要求，而是用現代方式讓孩子認同。